“عدن تنتفض ضد الانتقالي”.. ناشطون يعلقون على تفريق المحتجين بالرصاص (فيديو)

دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم (عدن تنتفض ضد الانتقالي) تفاعلوا من خلاله مع ما يجري في محافظات يمنية خرج سكانها للاحتجاج على الوضع المعيشي قبل أن تسقط قوات المجلس الجنوبي الانتقالي قتلى من بينهم.

وواجهت قوات الأمن والجيش التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا المتظاهرين بالرصاص وأسقطت 3 قتلى وأصابت آخرين -وفق تقارير إعلامية- في بعض المدن التي خرج فيها المتظاهرون منذ يومين أبرزها عدن وحضرموت وشبوة.

يمنيون يدشنون وسم #عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي تزامنًا مع تواصل الاحتجاجات الشعبية pic.twitter.com/As6nj7o9rP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2021

وندد المحتجون بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات والانهيار القياسي للريال اليمني في بلد يعاني مأساة إنسانية خانقة، فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية ودعا قواته “للضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار”، على حد تعبيره.

الحكومة اليمنية ستعود إلى عدن وسيذهب قادة الانتقالي إلى أبوظبي عدة أشهر ثم بعد ذلك تعود الحكومة إلى فنادق الرياض ويعود الانتقالي إلى عدن وهكذا، اسمه التحالف السعودي الإماراتي لتعذيب اليمنيين. — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) September 16, 2021

وفي تغريدة له عبر الوسم ذكّر رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية الدكتور فايز النشوان بأن “المجلس الانتقالي عطّل أعمال الحكومة اليمنية وطرد مسؤوليها واحتلها بتمكين وتوجيه إماراتي”، معتبرا أن ما يحدث من انهيار للخدمات العامة في عدن والمحافظات الجنوبية “يتحمله الانتقالي وثانياً وثالثاً وعاشراً الإمارات”.

لنستذكر بأن المجلس الإنتقالي عطّل أعمال الحكومة اليمنية بتعمد وطرد مسئوليها من مقار عملهم في عدن وبقية المناطق التي احتلها يتمكين وتوجيه اماراتي وبالتالي فما يحدث من انهيار للخدمات العامة في عدن والمحافظات الجنوبية يتحمله أولاً طراطير الإنتقالي وثانياً وثالثاً وعاشراً "الإمارات" — د. فايـز النـشوان 🇰🇼 (@DrAlnashwan) September 16, 2021

ودعا رئيس الحراك الوطني الجنوبي حسين اليافعي المتظاهرين لمواصلة الاحتجاج، قائلا إن “استقالة القيادي بالمجلس الانتقالي عدنان الكاف واختفاء الدكتور ناصر الخبجي ستُسقطه”.

#عاجل

استقالة القيادي بالانتقالي عدنان الكاف واختفاء الدكتور ناصر الخبجي وخلافات وانشقاقات ستسقط المجلس الانتقالي ، استمروا يا أبطالنا. — د. حسين اليافعي (@hussain2015y) September 16, 2021

واعتبر مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في اليمن، أن الحل لعودة الهدوء إلى محافظة عدن هو ذهاب عيدروس الزبيدي وشلال شايع وقيادات الانتقالي الى أبوظبي وإنهاء سيطرة مليشيات الانتقالي على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعودة الحكومة لتقوم بعملها في توفير الخدمات الأساسية.

الحل لعودة الهدوء الى محافظة عدن تتمثل بخروج عيدروس الزبيدي وشلال شايع وقيادات الانتقالي الى أبوظبي وتنفيذ الشق العسكري من #اتفاق_الرياض وإنهاء سيطرة مليشيات الانتقالي على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعودة الحكومة لتقوم بعملها في توفير الخدمات الأساسية .#عدن_تنتفض — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 16, 2021

ويرى الناشط السياسي اليمني معاذ الشرجبي أن محافظة عدن تملك من المقومات ما يجعلها ناهضة ورائدة “لولا حكم مليشيا الانتقالي”.

عدن كان باستطاعتها ان تكون افضل من مأرب بكثير وليس هناك مجال للمقارنة بينها وبين اي محافظة اخرى في الامكانيات ، كان بإستطاعتها ان تصبح نموذج يحتذى به في المناطق المحررة فعدن تمتلك كل مقومات النهوض والريادة لولا حكم مليشيا الانتقالي وعبيد الامارات !!#عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي — معاذ الشرجبي ✪ (@muaath_twi) September 14, 2021

ومنذ ليل الإثنين، تشهد عدن مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه وتدهور العملة المحلية مقابل الأجنبية (الدولار يساوي نحو 1100 ريال يمني)، وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بشكل جنوني، وفق ما يراه السكان.

ومنذ شهر تقريبا زادت ساعات انقطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تصل إلى 7 ساعات انقطاع متتالية، مقابل ساعة تشغيل واحدة، وسط حرارة عالية تصل إلى 45 درجة.

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، حثت في أغسطس/آب الماضي كلا من السعودية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على اتخاذ خطوات نحو إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يشهد حربا منذ سنوات.