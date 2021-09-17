طفلة سورية توجه رسالة لطائرة روسية أثناء قصفها لبلدتها.. ماذا قالت؟ (فيديو)

بكلمات بسيطة عبرت الطفلة السورية “شام” عن أحلام أطفال سوريا في رسالة وجهتها للطائرات الروسية أثناء قصفها بلدتها في ريف إدلب الغربي.

وقالت الطفلة في مقطع فيديو نشره حساب الدفاع المدني السوري على تويتر “روحي يا طيارة روحي، لأني بدي عيش بسلام، لأني بدي شوف رفقاتي وروح المدرسة، اتركينا يا طيارة نعيش بسلام”.

وأسفرت 8 غارات جوية للطيران الروسي استهدفت منطقة مدجنة الواقعة بين بلدتي زرزور ومرزة (المرجة)، أول من أمس الأربعاء، عن مقتل طفل وإصابة امرأة وطفلين وفق بيان الدفاع المدني السوري.

"روحي يا طيارة روحي لأني بدي عيش بسلام"

كلمات بسيطة وجهتها "شام" أثناء قصف الطائرات الحربية الروسية بلدتها في ريف #إدلب الغربي أمس الأربعاء 15 أيلول، ما أدى لمقتل طفل وإصابة طفلين وامرأة.

كل ما تحلم به شام وأطفال سوريا هو أن يعيشوا بسلام.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/XUG899r9aS — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 16, 2021

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية وقذائف الهاون محيط قرية الجرادة في ريف إدلب الجنوبي ما خلف أضرارا مادية واسعة في ممتلكات المدنيين الخاصة والعامة.

وطال قصف الغارات الجويى والصواريخ وقذائف المدفعية الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في جبل الزاوية جنوب إدلب.

"روحي يا طيارة روحي بدي عيش بسلام".. رد فعل مؤثر لطفلة سورية أثناء تحليق الطيران الحربي في #إدلب #سوريا

المصدر: الدفاع المدني السوري – تويتر pic.twitter.com/m3sDeLcecj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2021

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب تصعيدا عسكريا من قبل قوات النظام السوري والطيران الروسي، وذلك رغم قرار وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020، بالتوافق بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.