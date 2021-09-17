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الأخبار|سوريا

طفلة سورية توجه رسالة لطائرة روسية أثناء قصفها لبلدتها.. ماذا قالت؟ (فيديو)

آثار قصف الطيران الروسي لبلدات غربي إدلب (الدفاع المدني السوري)
آثار قصف الطيران الروسي لبلدات غربي إدلب (الدفاع المدني السوري)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202103:09 PM (مكة المكرمة)

بكلمات بسيطة عبرت الطفلة السورية “شام” عن أحلام أطفال سوريا في رسالة وجهتها للطائرات الروسية أثناء قصفها بلدتها في ريف إدلب الغربي.

وقالت الطفلة في مقطع فيديو نشره حساب الدفاع المدني السوري على تويتر “روحي يا طيارة روحي، لأني بدي عيش بسلام، لأني بدي شوف رفقاتي وروح المدرسة، اتركينا يا طيارة نعيش بسلام”.

وأسفرت 8 غارات جوية للطيران الروسي استهدفت منطقة مدجنة الواقعة بين بلدتي زرزور ومرزة (المرجة)، أول من أمس الأربعاء، عن مقتل طفل وإصابة امرأة وطفلين وفق بيان الدفاع المدني السوري.

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية وقذائف الهاون محيط قرية الجرادة في ريف إدلب الجنوبي ما خلف أضرارا مادية واسعة في ممتلكات المدنيين الخاصة والعامة.

وطال قصف الغارات الجويى والصواريخ وقذائف المدفعية الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في جبل الزاوية جنوب إدلب.

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب تصعيدا عسكريا من قبل قوات النظام السوري والطيران الروسي، وذلك رغم قرار وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020، بالتوافق بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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