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صورة ودية تجمع أمير قطر وولي عهد السعودية ومستشار الأمن الوطني للإمارات

من اليمين، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير دولة قطر (مواقع التواصل)
من اليمين، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير دولة قطر (مواقع التواصل)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202109:25 PM (مكة المكرمة)

نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، صورة بملابس غير رسمية جمعت أمير قطر بولي العهد السعودي ومستشار الأمن الوطني للإمارات.

وغرّد العساكر على تويتر “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان”.

واستقبل أمير دولة قطر بالدوحة، في 26 أغسطس/آب الماضي، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، صدر بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال (غربي السعودية)، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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