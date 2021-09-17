شاهد: لحظة ضرب زلزال عنيف لمقاطعة سيتشوان الصينية

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 5.5 درجة بمقياس ريختر، فجر أمس الخميس، مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات حسبما أعلنت السلطات الصينية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الضحايا والمصابين سُجلوا في قرية تساوبا في بلدة فوجي في محافظة لوشيان، كما تسبب الزلزال في إنهيار بعض المنازل.

وذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت وكالة أنباء الصين “شينخوا” أن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربعة، كما أطلقت مدينة لوتشو نداء طارئا من المستوى الأول.

مشاهد مروِّعة للحظات الأولى من وقوع زلزال قوته 6.0 درجات بمقاطعة سيتشوان الصينية#الصين pic.twitter.com/eIyD933oE7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2021

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان عند خط عرض 29.2 درجة شمالا، وخط طول 105.34 درجة شرقا، في الساعة 4:33 صباحا (20:33 بتوقيت غرينتش).

وفعّلت حكومة المقاطعة مقر الإغاثة من الزلازل في سيتشوان استجابة طوارئ من المستوى الثاني، والذي يمثل ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة لطوارئ الزلازل الصيني المؤلف من أربعة مستويات، وما زالت أعمال الإغاثة تتواصل.

وخلال الفترة الأخيرة تعرّضت المنطقة ذاتها لفيضانات شديدة ناجمة عن أمطار غزيرة.