حملة لمقاطعة فنادق هيلتون.. ما علاقة مسلمي الإيغور؟ وكيف ردت الشركة؟ (فيديو)

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمقاطعة سلسلة فنادق هيلتون العالمية بعد انتشار أنباء عن عزم الشركة تشييد فندق في الصين على أنقاض مسجد لأقلية الإيغور المسلمة كانت السلطات الصينية هدمته منذ فترة.

ودعت أكثر من 40 منظمة دولية مجموعة هيلتون إلى التراجع عن القرار بالإضافة إلى تدشين حملة توقيعات إليكترونية.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع مجموعة هيلتون العالمية للاستفسار حول الأمر وردت المتحدثة باسمها بأن الشركة لا تستطيع مناقشة تفاصيل أعمالها بشكل علني.، ثم استدركت بأنه يمكنها التأكيد على أن مجموعة صينية مستقلة قامت بشراء قطعة أرض وصفتها المتحدثة بـ”الشاغرة” عام 2019 مع خطط للتطوير التجاري تشمل إنشاء فندق.

Coalition of human rights orgs launch international boycott campaign of @Hilton hotel group over new Xinjiang property located on site of a bulldozed mosque https://t.co/3KHfkwT6QO

لكن المتحدثة أكدت أن مجموعة هيلتون لم تشارك في اختيار الموقع مشيرة إلى أن نموذج الامتياز التي تتبناه الشركة يحد من مشاركتها في إدارة وتطوير الممتلكات من قبل أصحاب الامتياز حول العالم.

وقال نهاد عوض -المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وهو على رأس المنظمات التي دعت لمقاطعة سلسلة فنادق هيلتون- إنه كانوا على تواصل استمر 4 أشهر مع المقر الرئيسية لشركة فنادق هيلتون في شمال ولاية فيرجينيا وأرسل وسيطا للتباحث في الأمر، لكن الشركة قالت إنها لا تملك سيطرة مباشرة على مكان إنشاء الفندق.

In #Xinjiang, the Hilton hotel will take the place on what was once the site of #China's biggest mosque before it was bulldozed, the Id Gah mosque, as China intensifies its campaign against Muslim minorities in the region. pic.twitter.com/iO3E4uQct6

— On the Ground News (@OGNreports) June 13, 2021