تغطية أكبر شجرة في العالم برقائق الألومنيوم لحمايتها من حرائق الغابات (صور)

غطّى منتزه (سيكويا) الوطني بولاية كاليفورنيا قاعدة أكبرة شجرة في العالم برقائق القصدير (الألومنيوم) لحمايتها من حرائق غابات اندلعت شرارتها، ليلة 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وصنّفت الشجرة الأكبر في العالم بأنها أقدم مخلوق على وجه الأرض، وأطلق عليها اسم (الجنرال شرمان)، وتوجد في الغابة الضخمة لحديقة سيكويا الوطنية.

والجنرال شيرمان، شجرة من نوع السيكويا العملاقة، ولُفَّت قاعدتها بالألومنيوم بعد تعرض الحديقة الوطنية للبرق وخروج أعمدة الدخان من الحديقة.

وتظهر صورة نشرتها حديقة سيكويا ومتنزهات كينغز كانيون الوطنية، أمس الخميس، قاعدة الشجرة الشهيرة ملفوفة بالألومنيوم لحمايتها من الحريق.

وتسببت حرائق غابات كاليفورنيا في احتراق 9 آلاف و365 فدانا بحديقة سيكويا الوطنية، منذ نحو أسبوع، حسب تقارير رسمية.

وقدر العلماء عمر (الجنرال شيرمان) بين 2.200 و2.500 سنة، ويبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع برج بيزا المائل في إيطاليا.

الجنرال شيرمان