انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

تغطية أكبر شجرة في العالم برقائق الألومنيوم لحمايتها من حرائق الغابات (صور)

قدر العلماء عمر الشجرة بين 2,200 و 2,500 سنة (مواقع التواصل)
قدر العلماء عمر الشجرة بين 2,200 و 2,500 سنة (مواقع التواصل)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202109:24 PM (مكة المكرمة)

غطّى منتزه (سيكويا) الوطني بولاية كاليفورنيا قاعدة أكبرة شجرة في العالم برقائق القصدير (الألومنيوم) لحمايتها من حرائق غابات اندلعت شرارتها، ليلة 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وصنّفت الشجرة الأكبر في العالم بأنها أقدم مخلوق على وجه الأرض، وأطلق عليها اسم (الجنرال شرمان)، وتوجد في الغابة الضخمة لحديقة سيكويا الوطنية.

والجنرال شيرمان، شجرة من نوع السيكويا العملاقة، ولُفَّت قاعدتها بالألومنيوم بعد تعرض الحديقة الوطنية للبرق وخروج أعمدة الدخان من الحديقة.

وتظهر صورة نشرتها حديقة سيكويا ومتنزهات كينغز كانيون الوطنية، أمس الخميس، قاعدة الشجرة الشهيرة ملفوفة بالألومنيوم لحمايتها من الحريق.

وتسببت حرائق غابات كاليفورنيا في احتراق 9 آلاف و365 فدانا بحديقة سيكويا الوطنية، منذ نحو أسبوع، حسب تقارير رسمية.

وقدر العلماء عمر (الجنرال شيرمان) بين 2.200 و2.500 سنة، ويبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع برج بيزا المائل في إيطاليا.

الجنرال شيرمان
المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

6 ساعات وسط الجحيم.. حرائق كاليفورنيا تحاصر فريق إطفاء ونجاته في اللحظات الأخيرة (فيديو)

أوضح مقطع فيديو قصير التقط من داخل مركبة إطفاء بجامعة كاليفورنيا -أثناء القيادة وسط حريق تاماراك- لمحة مروعة من الخطر الذي تواجهه الطواقم لمكافحة الحرائق التي لا تزال تتزايد بالمنطقة ووصلت إلى نيفادا.

25/7/2021
المزيد من الأخبار

المرزوقي يدعو التونسيين إلى التظاهر السلمي السبت (فيديو)

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (غيتي)

مع الحكيم.. هل يمكن أن تكون الشيكولاتة سببا لحرقة المعدة؟ (فيديو)

الشيكولاة قد تتسبب في زيادة أعراض حموضة المعدة

الأسير محمود العارضة في رسالة لوالدته: حاولت المجيء إليك ومعانقتك

الأسيران محمود العارضة (يمين) وابنه عمه محمد العارضة

صورة ودية تجمع أمير قطر وولي عهد السعودية ومستشار الأمن الوطني للإمارات

من اليمين، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير دولة قطر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بئر برهوت أو “قعر جهنم”.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي فما سرها؟ (فيديو)

صورة من الجو التقطت في 6 حزيران/يونيو 2021 لبئر البرهوت المعروفةأيضا باسم &#34;قعر جهنم&#34; (الفرنسية)

“بئر برهوت”.. فريق عماني ينزل إلى “قعر جهنم” في اليمن (فيديو)

&#34;بئر برهوت&#34; بمحافظة المهرة في اليمن (موافع التواصل)

دراسة: تناول هذا المشروب يوميا يقلل من خطر الإصابة بالخرف إلى النصف

نستطيع أن نقي أنفسنا من أمراض التدهور المعرفي بهذه الوسيلة السهلة وغير المكلفة (غيتي)
مقالات

قنبلة كيليشدار أوغلو.. تزلزل جبهة المعارضة لصالح أردوغان!

صورة إرشيفية لـ كيليشدار أوغلو