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الأخبار|طاجيكستان

بنوافير الفواكه.. استقبال غير تقليدي لزعماء قمة شنغهاي في طاجيكستان (فيديو)

17/9/2021

رحب رئيس طاجيكستان (إمام علي رحمانوف) بالقادة الذين حضروا قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بلاده، بطريقة غير تقليدية في حديقة ملحقة بمقر القمة.

واستعرض الرئيس رحمانوف مع ضيوفه، حديقة كبيرة ازدانت بشتى أنواع الفواكه الضخمة وانفجرت من بعضها نوافير تتدفق بالماء.

وتجول رحمانوف مع الضيوف في الحديقة المزركشة بنوافير الفواكه وبزخارف الفواكه الضخمة والمصنوعة خصيصا، بما في ذلك ينبوع من البطيخ.

وشوهد الضيوف وهم يتجولون في الحديقة وهم يضحكون، وسمع الرئيس وهو يمازحهم قائلا “أريد أن أدخل البهجة إلى قلوبكم”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في القمة عبر الفيديو (رويترز)

قمة منظمة شنغهاي

وانطلقت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اليوم الجمعة، أعمال القمة التي تجمع زعماء دول (منظمة شنغهاي للتعاون) بمناسبة الذكرى 20 لتأسيسها.

ويشارك كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القمة عبر الفيديو.

ويبحث زعماء دول المنظمة الأنشطة خلال العقدين الماضيين والتعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية وأبرزها تطورات الوضع في أفغانستان.

وتضم (منظمة شنغهاي للتعاون) التي أسست عام 2001 روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة الدول المراقبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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