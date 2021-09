“المفاوضات هي الحل”.. تونس تستغرب الرد الإثيوبي على بيان مجلس الأمن بشان سد النهضة

أبدت تونس استغرابها من رد إثيوبيا على البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي حول مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية بعد إعلان إثيوبيا بأن تونس “ارتكبت زلة تاريخية” بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن بشأن قضية السد.

وقالت الخارجية التونسية في بيان على فيسبوك “اعتمد مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر 2021، بيانا رئاسيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي”.

وذكر البيان أن “تونس تقدمت بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الأفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض”.

وأفاد بأن تونس “تعبر عن استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من التشكيك في التزامها الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن”.

وأكدت أنه ومنذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان الرئاسي لمجلس الأمن، تم التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف.

وأشار البيان إلى أن الهدف من المبادرة، تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الأفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية في رعاية هذه المفاوضات.

وجدد البيان التأكيد على أهمية المفاوضات كسبيل وحيد لتجاوز كلّ الخلافات في سدّ النّهضة الإثيوبي، انطلاقا من الحرص على أن يظل نهر النّيل مصدر تعاونٍ وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة.

#UNSC on 15 Sept adopted a presidential statement on the Grand Ethiopian Renaissance Dam project. Text below ⬇️ pic.twitter.com/zoUTOwTzWK

كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في بيان، إن تونس “ارتكبت زلةً تاريخية” تقوض دورها كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي.

وقدمت تونس في يوليو/ تموز الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

ويوم الأربعاء أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا دعا فيه الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أشهر حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

PRESS RELEASE ON THE STATEMENT OF THE PRESIDENT OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL ON THE GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM pic.twitter.com/emnww4deIT

— Ethiopia at the UN (@Ethiopia_UN) September 15, 2021