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الأخبار|فرنسا

العفو الدولية تحذر من تنامي عنف الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين

أشخاص يهربون بعد إطلاق الشرطة الفرنسية قنابل الغاز لتفريق مظاهرة سابقة أمام أحد المحاكم في باريس (رويترز-أرشيفية)
أشخاص يهربون بعد إطلاق الشرطة الفرنسية قنابل الغاز لتفريق مظاهرة سابقة أمام أحد المحاكم في باريس (رويترز-أرشيفية)
17/9/2021

حذّرت منظمة العفو الدولية من تنامي التعامل العنيف من قبل أفراد الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار إعلان المنظمة عن وثائقي جديد أعدته لتوثيق الانتهاكات التي مارستها الشرطة ضد متظاهري (السترات الصفراء) قالت إن المظاهرات السلمية شهدت الكثير من المواجهات والاعتقالات والإصابات بسبب تعامل قوات الشرطة العنيف معها.

وسيعرض هذا الوثائقي يوم 29 من سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أعلنت العفو الدولية في منشور على حاسبها في تويتر.

و”السترات الصفراء” هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في مايو/ أيار 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي البداية خرجت حركة السترات الصفراء للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

كما دعت الحركة منذ بدايتها إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المطالبة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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