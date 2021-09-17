العفو الدولية تحذر من تنامي عنف الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين

حذّرت منظمة العفو الدولية من تنامي التعامل العنيف من قبل أفراد الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار إعلان المنظمة عن وثائقي جديد أعدته لتوثيق الانتهاكات التي مارستها الشرطة ضد متظاهري (السترات الصفراء) قالت إن المظاهرات السلمية شهدت الكثير من المواجهات والاعتقالات والإصابات بسبب تعامل قوات الشرطة العنيف معها.

وسيعرض هذا الوثائقي يوم 29 من سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أعلنت العفو الدولية في منشور على حاسبها في تويتر.

En France, ces dernières années, la répression des manifestations est d’une ampleur inédite. Des manifestants pacifiques se retrouvent dans le viseur des autorités. Nous avions lancé l’alerte. Un an après, notre documentaire sort enfin ! RDV le 29 septembre. pic.twitter.com/kDCpwtkux7 — Amnesty International France (@amnestyfrance) September 16, 2021

و”السترات الصفراء” هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في مايو/ أيار 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي البداية خرجت حركة السترات الصفراء للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

كما دعت الحركة منذ بدايتها إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المطالبة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.