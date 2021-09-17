الأسير محمود العارضة في رسالة لوالدته: حاولت المجيء إليك ومعانقتك

بعث الأسير محمود العارضة المُعاد اعتقاله بعد أن تمكن من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة برسالة لوالدته عبر محاميه رسلان محاجنة.

وقال العارضة في رسالته التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، جاء نصها كالتالي:

“بعد التحية والسلام حاولت المجيء لأعانقك يا أمي قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدر لنا غير ذلك.

أنت في القلب والوجدان وأبشرك بأني أكلت التين من طول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان 25 عاما وكان في جعبتي علبة العسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة، ربى، ختام وسائدة وكل الإخوان فأنا مشتاق لهم كثيرا.

تنسمت الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة.

سلام إلى كل الأهل والأصدقاء. سلامي إلى ابنة شقيقتي افيهات والتي لبست جرابينها وقطعت بها الجبال، سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والأهل جميعا سارة رهف وغادة ومحمد والجميع سلام خاصة إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيرا وسأبعث لها كل القصة والحكاية”.

وأقر العارضة بأنه قائد عملية الهروب من سجن جلبوع برفقة 5 أسرى آخرين، أعادت إسرائيل اعتقال 4 منهم، فيما تواصل البحث عن اثنين آخرَين.

وقضى العارضة أكثر من 28 عاما في السجون الإسرائيلية منها 25 عاما متواصلة منذ اعتقاله سنة 1996 إذ يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

وفي سياق متصل، التقى المحامي خالد محاجنة، بالأسير محمد العارضة (من أبناء عمومة الأسير محمود) في سجنه.

ونقل محاجنة عن محمد العارضة قوله إنه “قرر الفرار من المعتقل بطريقته الخاصة لعدم وجود أفق للإفراج عنه، خاصة أن حكم المؤبد غير محدد، والتعامل مع المعتقلين لا يتم حسب القانون الدولي أو المساجين الجنائيين الإسرائيليين”.

وقال قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية في تصريحات صحفية سابقة إن مدة الحكم المؤبد بحق الأسرى الفلسطينيين تبلغ 99 عاما، أما الحكم المؤبد بحق السجناء الإسرائيليين فيبلغ 25 عاما، قابلة للتخفيض إلى 16 عاما.

وأشار محاجنة إلى أن وُجهة الأسرى كانت الوصول إلى الضفة الغربية لكن “التبست عليهم الاتجاهات وسمعوا عبر المذياع وجود تشديدات أمنية إسرائيلية على طول الجدار الفاصل الأمر الذي منعهم من التقدم”.

وقبضت الشرطة الإسرائيلية على الأسيرين محمد ومحمود العارضة، 10 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما قبضت في اليوم التالي على زكريا الزبيدي ويعقوب قادري.