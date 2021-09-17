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أمريكا تدعو دولاً عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (غيتي)
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (غيتي)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202109:09 PM (مكة المكرمة)

دعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دولا عربية أخرى إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات التطبيع التي توسطت فيها واشنطن وعرفت باسم “اتفاقيات أبراهام”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولاً عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها تل أبيب مع البلدان الثلاث.

وقال بلينكن أثناء لقاء عبر الانترنت مع الوزراء الأربعة “سنشجّع مزيدا من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب”.

وأضاف “نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية، من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتم التعامل مع إسرائيل مثل سائر الدول”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علنا علاقاتهما مع إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب، وأقدمت المغرب والسودان فيما بعد على الخطوة نفسها.

توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز ـ أرشيف)

وتقول إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن إنها توافق على الاتفاقات المسماة “اتفاقات أبراهام” والتي تُعد بمثابة أحد الإنجازات الدبلوماسية الرئيسية التي حققها سلفه الجمهوري.

وأكد بلينكن أن “هذه الحكومة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع”.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيتوجّه إلى البحرين، بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى البلد الخليجي.

وقال لابيد “نادي اتفاقات أبراهام مفتوح لأعضاء جدد”.

وأضاف “أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولاً أخرى ستحذو حذونا وتنضم إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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