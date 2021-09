نيويورك تغضب روسيا بسبب إلزامية الحصول على لقاح كورونا.. ما القصة؟

طالبت سلطات مدينة نيويورك جميع الدبلوماسيين الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن يبرزوا دليلاً على تلقّيهم لقاحات مضادّة لفيروس كورونا ما أثار غضب روسيا.

وأبلغ مكتب بلدية المدينة هذا القرار إلى رئيس الجمعية، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، عبر رسالة نصّت على أنه يتوجب على الوفود المشاركة ان تكون محصّنة ضد كوفيد-19 لدخول القاعة العامة.

وبدأت نيويورك، الإثنين الماضي، العمل بإلزامية اللقاح ما يتطلب إثباتا لأخذ جرعة واحدة على الأقل للمشاركة في العديد من الأنشطة الداخلية، ومنها المطاعم وأماكن الترفيه.

وجاء في الرسالة التي وقّعها مفوض الصحة في نيويورك وأكدها المتحدث باسمه أن القاعة العامة في الأمم المتحدة صُنّفت على أنها “مركز مؤتمرات”.

