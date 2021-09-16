أبل أصدرت تحديثا لهواتفها بسببه.. ما هو مشروع رايفين الذي استخدمته الإمارات للتجسس على النشطاء والقادة؟

قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي بوكالة رويترز جويل شيكتمان إن مشروع رايفين هو وحدة استخبارات قائمة في الإمارات العربية المتحدة أُنشئت في 2009.

وأوضح في حوار على برنامج هاشتاج عبر الجزيرة مباشر أن فكرة المشروع في البداية كانت أن يساعد عدد من المتعاقدين في مجال الاستخبارات الأمريكية الإمارات على تطوير قدرات تجسسية سيبرانية بسبب أحداث 11 سبتمبر/أيلول وللتصدي لمخاطر الإرهاب التي تهددها.

ما هو مشروعRAVEN الذي استخدمته #الإمارات للتجسس الإلكتروني على النشطاء والحقوقيين وقادة الدول؟ وما علاقته ببرنامج كارما الذي دفع شركة #Apple لإصدار تحديث عاجل لنظام هواتفها؟ لقاء خاص مع صحفي استقصائي بوكالة #رويترز@ajmhashtag pic.twitter.com/eFPh6BqP31 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 15, 2021

بداية التجسس

أضاف الصحفي الاستقصائي أن العملية بدأت في صورة مهمة تدريب تمكّن الإمارات من تطوير هذه القدرات لحماية نفسها، لكن ما حدث مع مرور الوقت هو أن المتدربين نفذوا معظم عمليات القرصنة والاختراق بالنيابة عن الإمارات، بينما كان الهدف أن يدرب المتعاقدون الاستخباراتيون الأمريكيون الإماراتيين على مكافحة القرصنة.

وأفاد شيكتمان أن المهمة توسعت لتشمل مجال عمليات مكافحة الإرهاب، ولكن ما حدث خلال الربيع العربي أن مشروع رايفين استخدم للتجسس على المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات وطالت التجسس ومراقبة الصحفيين والناشطين وكذلك التجسس على دول مثل قطر وتركيا.

وقال إن المتعاقدين الأمريكيين باتوا أشبه بالجواسيس على الناشطين والحقوقيين وشخصيات مرموقة بعضها حاصل على جوائز نوبل للسلام، وشاركوا في قرصنة آلاف الحسابات الشخصية.

وعن منصة التجسس المتطورة كارما، يقول شيكتمان إنها جاءت في 2016، والفكرة أن الإمارات بدأت مع تطور الهواتف الذكية تدرس مكافحة أي احتجاجات مشابهة لثورات الربيع العربي، وبالتالي كان من المهم التجسس على الناس عبر هواتفهم ليأتي البرنامج الثاني -كارما- متطورا أكثر وهو أمر غير مسبوق.

الحكومة الأميركية تقاضي ثلاثة موظفين سابقين في وكالات الاستخبارات الأميركية بالتواطؤ مع الحكومة الإماراتية في التجسس الإلكتروني الغير قانوني على قطر وجهات أخرى، والثلاثة يعترفون بجرمهم. أول الغيث قطرة، وغيرهم الكثير من المرتزقة الرقميين ستتم مقاضاتهم.#الإمارات#تجسس_رقمي https://t.co/P3HT4rBYqP — Muhammed Takriti محمد تكريتي (@takriti) September 15, 2021

تطوير الاختراق

يشرح الصحفي الاستقصائي كيف يتمكن (كارما) من اختراق هاتف الشخص من دون أن يعرف وأوضح أن العملية في السابق كانت تتم عبر إرسال رسائل نصية يتم النقر على رابطها وهو ما يسمح للمقرصنين باختراق الهاتف.

واستطرد أن برنامج (كارما) يتيح المجال للتحكم والدخول إلى الهاتف بأكمله، وهذا ما يمكن القراصنة من اختراق وقرصنة حسابات وهواتف الآلاف من الناشطين.

وكانت وثيقة قضائية أفادت، أول من أمس الثلاثاء، أن 3 عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية ذهبوا للعمل كمرتزقة تسلل إلكتروني لدى الإمارات، يواجهون اتهامات اتحادية بالتواطؤ لانتهاك قوانين التسلل الإلكتروني وخرق قيود الصادرات العسكرية.

#واشنطن: اعتراف 3 عملاء أمريكيين بالعمل قراصنة لصالح #الإمارات

في عمليات تضمنت تطوير برامج تجسس قادرة على التنصت على الأجهزة المحمولة دون أي إجراء من قبل مستخدميها، وفق وزارة العدل الأمريكيةhttps://t.co/TFVubQpuKF — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 16, 2021

وقالت رويترز إن مشروع رايفين هو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلا سابقا في المخابرات الأمريكية الذين وظفوا لمساعدة الإمارات على المشاركة في مراقبة الحكومات الأخرى والمليشيات وناشطي حقوق الإنسان الذين ينتقدون أبو ظبي.

واستخدمت الإمارات ترسانة من الأدوات السيبرانية، ومنها منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما، إذ يقول موظفو رايفين إنهم اخترقوا أجهزة آيفون لمئات النشطاء والزعماء السياسيين والإرهابيين المشتبه بهم.

وتقول الإمارات إنها تواجه تهديدا حقيقيا من “الجماعات المتطرفة” وإنها تتعاون مع الولايات المتحدة “لمكافحة الإرهاب”، وفق التحقيق.