انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

مسلمة من أصل أفريقي تتهم الشرطة الأمريكية بنزع حجابها (فيديو)

الأمريكية المسلمة هيلانا بوي (المنتصف) وهي تروي وقائع الاعتداء عليها خلال مؤتمر كير (مواقع التواصل)
الأمريكية المسلمة هيلانا بوي (المنتصف) وهي تروي وقائع الاعتداء عليها خلال مؤتمر كير (مواقع التواصل)
16/9/2021

اتهمت أمريكية مسلمة من أصل أفريقي شرطة ولاية ميشغان بالتعدي عليها ونزع حجابها، شارحة التفاصيل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، مساء أمس الأربعاء.

وقالت هيلانا بوي (40 عاما) إنها تعرضت للتمييز عنصري، في يونيو/حزيران الماضي، عندما أصر ضابط على نزع حجابها وتصويرها بشعرها بإشارة مرور نظرًا لاشتباهه في انتهاء صلاحية اللوحات.

وروت هيلانا كيف أنها اقتيدت لمركز شرطة فيرنديل إذ فتّشها ضابط رجل على الرغم من وجود شرطية بالمركز.

وذكرت المرأة المسلمة أنها عندما طلبت أن تتولى الشرطية مهمة التفتيش لم يُستجب لها، وقالت إن الضابط نزع عباءتها ما أشعرها وكأنها عارية.

وكشفت هيلانا عن ضغط الضابط عليها بعدم البيات في القسم إذا وافقت على تصويرها من دون حجاب، مشيرة إلى أنها استجابت تحت ضغطه مع الاشتراط خروجه من الغرفة، لكنه أشاح بوجهه فقط.

وقالت هيلانا إن التجاوزات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ خضعت للتفتيش مرة أخرى عندما توجهت بعد ذلك إلى قسم الشرطة لمعرفة موقفها من القضية.

ورفعت كير دعوى قضائية تطلب تعويضًا من قسم الشرطة ومجلس المدينة قدره 250 ألف دولار أمريكي.

وقالت إدارة شرطة (فيرنديل) إنها علمت بالحادث من منظمة (كير)، وإنها ستحقق في الأمر مع الإقرار بتفتيش المرأة المسلمة من دون حجاب “حسب بروتوكول التصوير لشعر المتهم” مع اتهامها بحمل “لوحة ترخيص مزورة”.

واتهم داود وليد المدير التنفيذي لفرع (كير) -في ميتشغن (شمال شرقي الولايات المتحدة)- شرطة فيرنديل بالعنصرية.

وقال إن سكان المقاطعة هم 88% من البيض و6% فقط من السود إلا أن 50% من المخالفات المرورية تحرر ضد السود، بينما بلغ معدل اعتقال السود 66%، مضيفًا “تُظهر الأرقام أن لديهم مشكلة تمييز عرقي ضد السود”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

“أتعرض لوابل من العنصرية والكراهية كوني مسلمة”.. برلمانية بريطانية تنفجر بالدموع على وقع الإسلاموفوبيا (فيديو)

انفجرت دموع النائبة المسلمة زارا سلطانة أثناء إلقائها كلمة خلال مناقشة برلمانية حول تعريف الإسلاموفوبيا، تحدثت فيها عن الإساءات التي تعرضت لها منذ أن أصبحت سياسية.

10/9/2021
المزيد من الأخبار

مصر.. العفو الدولية تتهم الأمن الوطني بترهيب ومضايقة الحقوقيين

سجون مصر تمتلئ بآلاف المعارضين والناشطين (وكالات)

ماذا يحدث لجسدك عندما تتناول الطعام أمام التلفاز؟ خبراء يجيبون

ينصح المختصون بتجنب مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام (مواقع التواصل)

الوقود الإيراني يصل لبنان وأنصار حزب الله يستقبلونه بالورود والزغاريد (فيديو)

قال حزب الله إن هناك مزيدا من شحنات الوقود في الطريق (رويترز)

موسوعة غينيس 2022.. أطول مراهق وأسرع شقلبة وأطول أذنين لكلب (فيديو)

موسوعة &#34;غينيس&#34; كشفت اليوم عن محطمي الأرقام القياسية الجديدة في طبعة العام 2022
الأكثر قراءة

خبراء: من المرجح وقوف إسرائيل خلف إثيوبيا في ملف سد النهضة ولا بد من التصعيد (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (ر ويترز)

بئر برهوت أو “قعر جهنم”.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي فما سرها؟ (فيديو)

صورة من الجو التقطت في 6 حزيران/يونيو 2021 لبئر البرهوت المعروفةأيضا باسم &#34;قعر جهنم&#34; (الفرنسية)

بعد إلغاء “صفقة القرن” للصناعات العسكرية الفرنسية.. باريس: نشعر بالخيانة والغضب والمرارة

الغواصة الفرنسية &#34;سوفرين&#34; وهي أولى الغواصات الهجومية النووية من فئة باراكودا (رويترز)

مع الحكيم.. نصائح لتجنب حموضة المعدة وارتجاع المريء (فيديو)

(غيتي)