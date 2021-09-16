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موسوعة غينيس 2022.. أطول مراهق وأسرع شقلبة وأطول أذنين لكلب (فيديو)

موسوعة "غينيس" كشفت اليوم عن محطمي الأرقام القياسية الجديدة في طبعة العام 2022
موسوعة "غينيس" كشفت اليوم عن محطمي الأرقام القياسية الجديدة في طبعة العام 2022
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202109:12 PM (مكة المكرمة)

كشفت موسوعة “غينيس”، اليوم الخميس، عن محطمي الأرقام القياسية الجديدة في طبعة 2022 من كتابها الشهير.

ورصدت الموسوعة حصول أمريكي على لقب أطول مراهق، وقيام لاعبة جمباز بريطانية بأسرع قفزة (شقلبة)، وامتلاك كلب لأطول أذنين.

ومنح لقب أطول مراهق للأمريكي (أوليفييه ريوكس)، الذي يبلغ طوله 226.9 سنتيمترا.

وحصل الكلب (لو) على لقب صاحب أطول أذنين بين كلاب العالم، وبلغ طول أذنيه 34 سنتيمترا.

 

وحقق ثنائي الكلب والقط (لوليبوب وساشيمي) من كندا رقما قياسيا بصفتهما أسرع حيوانين يقطعا مسافة 5 أمتار على سكوتر.

وقطع (لوليبوب وساشيمي) المسافة في زمن مدته 4.37 ثانية.

وتضمنت موسوعة (غينيس 2022 ) لقب أسرع شخص يمشي على يديه، وذهب للأمريكي (زيون كلارك) الذي ولد بدون ساقين، وقطع مسافة 20 مترا على يديه في 4.78 ثانية.

وذهب لقب أسرع فتاة تلعب قفز الحبل بشعرها في 30 ثانية إلى (لاتيتيا كي) من ساحل العاج .

(لاتيتيا كي) من ساحل العاج

وللقيام بهذه الموهبة، صففت لايتيتا شعرها الطبيعي ثم أضافت إليه وصلات لتشكل الحبل الذي ستستخدمه في لعبة قفز الحبل.

وتشتهر لاتيتيا (25 عامًا) بأنها عارضة وفنانة وممثلة، وتصنع التماثيل من خصل شعرها.

وحصلت البريطانية (بيثاني لودج) لاعبة جمباز منذ صغرها، على لقب أسرع شقلبة 100متر للأمام في 42.64 ثانية وأسرع شقلبة للخلف في 30 ثانية.

وقالت بيثاني “شعور لا يصدق أن تسجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس، اعتدت اقتناء الكتاب منذ صغري، لذا إنه لأمر خيالي أن أعرف أنني سجلت رقما قياسيا وأن أرى ذلك في الكتاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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