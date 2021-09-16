جنبا إلى جنب.. بايدن والملا برادر ضمن قائمة “تايم” السنوية لأكثر الشخصيات تأثيرا

أصدرت مجلة تايم الأمريكية، الأربعاء، قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم.

وشملت قائمة للعام 2021، زعماء ورؤساء سياسيين من ضمنهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، والذي قالت عنه المجلة إنه كان “لديه خطة قوية خاصة باللقاح المضاد لكورونا، والتي بدورها ستنقذ عشرات الآلاف من الأرواح وستخفف من الجوع والتشرد وتقلل من معدل فقر الأطفال بأكثر من النصف وستساعد على تنشيط الاقتصاد الأمريكي”.

وتضمنت قائمة أكثر الزعماء تأثيرا في العام 2021، نجوزي أوكونجو إيويالا مدير عام منظمة التجارة العالمية وهي النيجيرية الوحيدة ضمن قائمة التايم هذا العام.

ومن أبرز الشخصيات التي تضمنتها القائمة الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان وأحد أعضاء مجلس وزراء حكومة طالبان لتصريف الأعمال.

ووصفت المجلة برادر بأنه “شخص هادئ وغامض ينتمي لفصيل معتدل في طالبان”.

وأضافت “برادار هو الشخص الذي سيتم تسليط الضوء عليه لكسب الدعم الغربي والمساعدات المالية التي تحتاجها حركة طالبان الآن”.

وتضمنت القائمة أيضا اسم رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وقالت المجلة إن بينيت “اتخذ قرارا شجاعا، بعد 4 جولاتٍ انتخابية شهدتها إسرائيل خلال عامين لتوحيد البلاد بعدما كانت مقسمة وتعاني من جمود خطير على خلفية المأزق السياسي”.

يذكر أن بينيت تولى منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في 13 يونيو/حزيران الماضي، لينهي حكم سلفه بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

الناشطة الفلسطينية منى الكرد (مواقع التواصل)

وجاء نجيب أرماندو بوكيلي رئيس السلفادور الشاب الذي ينحدر من أصول فلسطينية في قائمة (تايم) لأكثر 100 شخصية تأثيرا هذا العام.

وأعلن بوكيلي بعد تنصيبه بدء استخدام عملة البتكوين الرقمية في بلاده.

واختارت المجلة الشقيقين منى ومحمد الكرد من سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ووصفت المجلة منى وشقيقها بأنهما “رمزان للنضال أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء الشيخ جراح من خلال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورهم في وسائل الإعلام، حيث منحوا العالم نافذة على الحياة تحت الاحتلال في القدس الشرقية”.

رئيس آبل تيم كوك خلال مؤتمر الانترنت في الصين (الفرنسية)

وفي السياق، تضمنت القائمة أحد أيقونات صناعة التكنولوجيا تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ويأتي إدراج كوك بعد يوم من الكشف عن جهاز آبل 13 الجديد.

وأشارت المجلة إلى أن آبل أصبحت بعد تولي كوك منصبه، الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وفي المجال ذاته، ظهر اسم إيلون ماسك ضمن القائمة، واستعرضت (تايم) قائمة المشاريع التي أطلقها ماسك، بينها تسلا وسبيس إكس.

وهذا العام، فازت سبيس إكس بعقد قيمته بلغت قيمته 2.9 مليار دولار، من خلال وكالة ناسا لإنزال رواد فضاء على سطح القمر.