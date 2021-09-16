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الأخبار|مصر

بعد مناقشته على الجزيرة مباشر.. موقع مدى مصر يعتذر عن حذف حوار السادات ويكشف السبب (فيديو)

16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:03 PM (مكة المكرمة)

أصدر موقع مدى مصر بيانًا بخصوص الحوار المحذوف من الموقع مع السياسي المصري محمد أنور السادات والتي أفردت الجزيرة مباشر تغطية خاصة له ضمن برنامج المسائية، أول من أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان “قبل يومين نشر (مدى مصر) حوارًا مع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري الآن، وبعد قليل من نشر الحوار قررنا حذفه من موقعنا ومن حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها حذف موضوع نشرناه في مخالفة كبيرة لسياستنا التحريرية”، مؤكدا أن الموقع لا يتراجع أبدا عما نشره إلا إذا كان هناك مشكلة تحريرية تستدعي التراجع والاعتذار.

وأشار الموقع في بيانه إلى أن التراجع الاستثنائي عن نشر الحوار حدث استجابة لطلب من محمد أنور السادات وأن مدى مصر قدّر أن الضرر المحتمل أكبر من الأهمية التحريرية لهذا الحوار.

واختتم الموقع بيانه “يبقى عزاؤنا أن التراجع لم يكن موقفا اتخذناه استجابة لضغط أو خوفا من بطش، وإنما تجنبا لاحتمالية وقوع ضرر أكبر يتجاوزنا جميعا ليصل إلى من لا ذنب له”.

وكانت الجزيرة مباشر قد حصلت على نسخة من الحوار الذي نشر لساعات قبل أن يُحذف.

وأوضح السادات -الذي يرأس ما يعرف باسم (مجموعة الحوار الدولي)- في الحوار أن المجموعة مهمتها الخارج وليس الداخل للرد على البيانات التي تخرج من المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر.

وقال إن الدولة الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية لا يُستمع إليها في الخارج وكذلك شركات الدعاية، وأنه يؤدي دورا مفقودا ما بين السلطة والمعارضة في الداخل، وما بين السلطة والجهات والمنظمات الأجنبية، معتبرا أن تقريب وجهات النظر بين الأجهزة الأمنية والمعارضة يسهل من مهمته في الخارج كمجموعة حوار دولي.

وعن بعض القضايا الشهيرة، قال السادات إن ما يعطل الإفراج عن معتقلي قضية الأمل هو وجود رامي شعث وزياد العليمي، وإن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت، أما المنتمون للتيار الإسلامي والقريبون منهم فلا يُسمح له بالحديث عنهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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