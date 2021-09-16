بعد مناقشته على الجزيرة مباشر.. موقع مدى مصر يعتذر عن حذف حوار السادات ويكشف السبب (فيديو)

أصدر موقع مدى مصر بيانًا بخصوص الحوار المحذوف من الموقع مع السياسي المصري محمد أنور السادات والتي أفردت الجزيرة مباشر تغطية خاصة له ضمن برنامج المسائية، أول من أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان “قبل يومين نشر (مدى مصر) حوارًا مع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري الآن، وبعد قليل من نشر الحوار قررنا حذفه من موقعنا ومن حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها حذف موضوع نشرناه في مخالفة كبيرة لسياستنا التحريرية”، مؤكدا أن الموقع لا يتراجع أبدا عما نشره إلا إذا كان هناك مشكلة تحريرية تستدعي التراجع والاعتذار.

قراؤنا الأعزاء،

قبل يومين، نشر «مدى مصر» حوارًا مع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري الآن. وبعد قليل من نشر الحوار، قررنا حذفه من موقعنا ومن حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/vLEoLUKGHG — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) September 15, 2021

وأشار الموقع في بيانه إلى أن التراجع الاستثنائي عن نشر الحوار حدث استجابة لطلب من محمد أنور السادات وأن مدى مصر قدّر أن الضرر المحتمل أكبر من الأهمية التحريرية لهذا الحوار.

واختتم الموقع بيانه “يبقى عزاؤنا أن التراجع لم يكن موقفا اتخذناه استجابة لضغط أو خوفا من بطش، وإنما تجنبا لاحتمالية وقوع ضرر أكبر يتجاوزنا جميعا ليصل إلى من لا ذنب له”.

وكانت الجزيرة مباشر قد حصلت على نسخة من الحوار الذي نشر لساعات قبل أن يُحذف.

حوار « مدي مصر » مع « محمد أنور السادات » حوار خطير جدا

فيه كذا جملة بتضرب دولة القانون اللي بيتكلموا عنها في مقتل وبيأكد اننا نحيا في دولة أمنية بأمتياز وان الاجهزة الأمنية تفرض سطوتها علي النيابة والقضاء بشكل كامل وانها ماشية تصفية حسابات أهم ما جاء في الحوار 👇 pic.twitter.com/hPAp8wd7pD — и (@blash__ana) September 14, 2021

وأوضح السادات -الذي يرأس ما يعرف باسم (مجموعة الحوار الدولي)- في الحوار أن المجموعة مهمتها الخارج وليس الداخل للرد على البيانات التي تخرج من المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر.

وقال إن الدولة الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية لا يُستمع إليها في الخارج وكذلك شركات الدعاية، وأنه يؤدي دورا مفقودا ما بين السلطة والمعارضة في الداخل، وما بين السلطة والجهات والمنظمات الأجنبية، معتبرا أن تقريب وجهات النظر بين الأجهزة الأمنية والمعارضة يسهل من مهمته في الخارج كمجموعة حوار دولي.

وعن بعض القضايا الشهيرة، قال السادات إن ما يعطل الإفراج عن معتقلي قضية الأمل هو وجود رامي شعث وزياد العليمي، وإن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت، أما المنتمون للتيار الإسلامي والقريبون منهم فلا يُسمح له بالحديث عنهم.