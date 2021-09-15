عائشة الشاطر تلتقي زوجها لأول مرة منذ 3 سنوات وصورة لها تصدم المصريين (فيديو)

أثارت صورة لعائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر أمام المحكمة ردود فعل واسعة بعد أن بدت شاحبة ومتعبة.

وتداول ناشطون ومغردون صورة لعائشة الشاطر وصفوها “بالصادمة”، وتساءلوا “متى تنتهي الاعتقالات في مصر؟”.

وقارن ناشطون بين صورتها قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، وقالوا إن ابنتها لم تتعرف عليها خلال مثولها في الجلسة بسبب الشحوب والوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه.

هل هناك أي مستفيد؟ هل حقاً أصبحت مصر أصبحت بخير الآن، أي ظلم تلقاه هذة السيدة، ولماذا، وكيف لقاضٍ أن يعود إلي بيته ويحمل صورة وجهها المريض دون أن يثور ليرفع عنها هذا الظلم

كان الله في عون #عائشة_الشاطر وأسرتها وفرج الله كرب هذة السيدة ورفع عنها الظلم والعدوان pic.twitter.com/c570xirWRe — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) September 13, 2021

وكتبوا “3 سنوات فقط داخل المعتقلات كانت كافية لتغيّر ملامحها، صور صادمة لعائشة خيرت الشاطر خلال مثولها أمام محكمة مصرية تثير التعاطف”.

وأثار لقاء عائشة الشاطر مع زوجها محمد أبو هريرة داخل المحكمة لأول مرة منذ 3 سنوات تعاطفًا كبيرًا على المنصات المصرية.

عائشة الجميلة و زوجها محمد ابوهريرة 💔

ياعائشة حسبك الله يسمع ويري كل شئ وكفي بالله وكيلا

اللهم أحبس الدم في عروق من حبسهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك

اللهم إجعلهما وكل المعتقلين في حفظك ورعايتك#الحريه_لكل_مظلوم#عائشة_الشاطر pic.twitter.com/AmO4UAszg9 — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 13, 2021

وثمّن مغردون مواقف عائشة الشاطر ودعوا لها بالفرج قريبًا ولقاء أسرتها التي حرمت منها لسنوات.

واعتقلت عائشة الشاطر، أول نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مع 18 شخصًا آخرين من بينهم زوجها محمد أبو هريرة بتهم تتعلق “بالإرهاب”.

هذه صورة #عائشة_الشاطر وزوجها، خلال محكمة لهما.. لم يلتقيا مُنذ ٣ سنوات!! أتتخيلُ لحظة اللقاء؟ أتفكرُ بحروفٍ تشابكت حتى كونت سؤالًا عن الحال ووجع البعد وقهر السجن! أنا تخيلت، وفكرت.. ودعوت!

اللهم انتقم من الظالمين.. pic.twitter.com/DhY7VOM9CY — Tasneem Hasan (@Tasneem_Hasan) September 13, 2021

وضع صحي مقلق

وكان محامي عائشة قد نقل كلماتها للقاضي خلال آخر جلسة تجديد حبس لها والتي تحدثت فيها عن وضعها الصحي الخطير ومعاناتها بسبب حرمانها من أبنائها.

وقالت عائشة “أصاب بالجنون عندما أرى أولادي من بعيد ولا أستطيع ضمهم ولا الاطمئنان عليهم، أنا مريضة ووضعي سيئ بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل ومحتاجة عملية زرع نخاع”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن عائشة تعيش مأساة إنسانية مستمرة داخل السجن بسبب تدهور صحتها ومعاناتها النفسية بسبب حرمانها من رؤية أبنائها عن قرب.

وأوضحت المنظمة أن عائشة المحبوسة بسجن القناطر للنساء تحتاج لعملية زرع نخاع، وأنها تعاني من فقر الدم ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة.

وقال مصطفى عزب -المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا- إن عائشة وغيرها من أفراد أسر الشخصيات السياسية العامة يتعرضون للتنكيل فقط لمجرد حملهم لأسماء تصنف باعتبارها رموزًا سياسية.

وأشار في ذلك إلى أسرة الدكتور محمد البلتاجي وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرة الدكتور محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان وأسرة خيرت الشاطر وغيرهم.

ما بين يأس #علاء_عبدالفتاح من الحياة برمتها وصورة #عائشة_الشاطر والمرض يكسو وجهها الشاحب، تبرز صورة #مصر الان التي يزعم القائمون على الأمر فيها أن لديهم استراتيجية لحقوق الانسان!

يبدو أنه لا حقوق لأي أنسان مهما كانت أفكاره وانتماءاته داخل الدولة العسكرية المأزومة..! pic.twitter.com/1k6vIkGEvT — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 14, 2021

أصيبت #عائشة_الشاطر بمرض يحتاج إلى علاج خارج #مصر، ويرفض النظام الإفراج الصحي عنها أو تقديم أبسط وسائل الرعاية لها، ونظرا لأنها امرأة مسلمة فلن تهتم المنظمات الأممية والنسوية بأمرها وكذلك وسائل الإعلام، لأن حقوق المرأة انحصرت الآن في حق نساء #أفغانستان في السفور وتعلم الموسيقى ! pic.twitter.com/CckFdX024x — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 14, 2021