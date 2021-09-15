انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

محكمة فرنسية تبرئ إمام مسجد اتهم بالتحريض على الكراهية بسبب حديث للنبي محمد

مصلون مسلمون في مسجد النور في ميلوز شرقي فرنسا (غيتي - أرشيفية)
مصلون مسلمون في مسجد النور في ميلوز شرقي فرنسا (غيتي - أرشيفية)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202103:22 PM (مكة المكرمة)

برأت محكمة جنايات فرنسية أمس الثلاثاء، إمام المسجد الكبير بمدينة تولوز من تهمة التحريض على الكراهية بعد أن طالبت النيابة العامة في 29 يونيو/حزيران الماضي  بسجنه 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وتعود تفاصيل قضية إمام المسجد الجزائري الأصل محمد تاتاي، إلى سبتمبر/أيلول 2017 عندما أورد في خطبة له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل مجموعة من اليهود في سياق معين.

خارج السياق

وفيما لم يرد محمد تاتاي على قرار المحكمة قال محاميه جان إيغلسيس، إن “العدالة جعلت المداولات عادلة تمامًا” وشدد على أن موكله عرف باعتداله وأنه حافظ على علاقات وثيقة مع جميع الطوائف، وأن طبيعة شخصيته هذه كان لها دور كبير في قرار المحكمة.

ووصف المحامي قرار المحكمة بـ”القوي على مستوى القانون، إذ ذكرت بالمبدأ الجمهوري للعلمانية، وبالتالي عدم تدخل الدولة في الفعل الديني”، وخلال محاكمته دافع تاتاي عن خطبته بالقول إن الحديث اجتُث من سياقه.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الأسبق، محمد عيسى، قد أكد في البرلمان في 2018 أن الجزائر “تتابع باهتمام قضية الإمام الجزائري محمد تاتاي المتهم بمعاداة السامية، وأنها لن تتخلى عنه إطلاقًا”.

حرب على المساجد

وفيما وصفت الأطراف المدنية قرار المحكمة بـ”غير المفهوم وأنه سيكون فرصة للتعبير عن الكراهية ضد اليهود”، تتابع السلطات الفرنسية حربها على المسلمين على أراضيها إذ  أغلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مطلع السنة الجارية، 9 قاعات صلاة ومساجد.

وزعم دارمانان أن فرنسا “تتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”، بعد أن أعلن في ديسمبر الماضي إجراءات مراقبة استهدفت 76 مسجدا.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أقالت في يوليو/تموز الماضي، إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”.

وجاء القرار بطلب من جيرالد دارمانان، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص) وأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة ويعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”.

وفي حديثه للصحافة قال الإمام إن “بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

دبان يستعرضان مهارتهما في لعب الكرة في غابة بالهند (فيديو)

دبان يلعبان في البرية (غيتي)

ليس أفضل من الأبيض كما يشاع.. تعرف على أضرار الأرز البني

يحتوي الأرز البني على مستويات عالية من حمض الفيتيك (مواقع التواصل)

“20 عاما لم أجتمع بأولادي على مائدة”.. معاناة أم فلسطينية من اعتقال أبنائها (فيديو)

طبيب يكشف تفاصيل صادمة: هذا ما يحدث لمريض كورونا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

وباء كورونا أودى بحياة ملايين الأشخاص حول العالم (مواقع أمريكية)
الأكثر قراءة

الأسير محمود العارضة: أنا المسؤول عن عملية الفرار من جلبوع وهكذا أعاد الاحتلال اعتقالنا (فيديو)

أسير جلبوع محمود العارضة يخضع لتحقيق قاس منذ اللحظة الأولى لإعادة اعتقاله (مواقع التواصل)

الأسير محمد العارضة: تجولت في شوارع بلادي المحتلة وأكلت “الصبر” لأول مرة منذ 22 عاما (فيديو)

الأسير محمد العارضة (مواقع التواصل)

“زكريا تحت التعذيب”.. محامي الأسير الزبيدي يتمكن من زيارته ويكشف حقيقة وضعه

زكريا الزبيدي (منصات التواصل)

حقوقي: الحوار المحذوف للسياسي محمد أنور السادات يكشف حقيقة القضاء المصري (فيديو)

محمد أنور السادات عضو مجلس النواب المصري السابق (أرشيف)