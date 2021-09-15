محكمة فرنسية تبرئ إمام مسجد اتهم بالتحريض على الكراهية بسبب حديث للنبي محمد

برأت محكمة جنايات فرنسية أمس الثلاثاء، إمام المسجد الكبير بمدينة تولوز من تهمة التحريض على الكراهية بعد أن طالبت النيابة العامة في 29 يونيو/حزيران الماضي بسجنه 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وتعود تفاصيل قضية إمام المسجد الجزائري الأصل محمد تاتاي، إلى سبتمبر/أيلول 2017 عندما أورد في خطبة له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل مجموعة من اليهود في سياق معين.

Toulouse (31) : L'imam Mohamed Tataiat devant la justice pour antisémitisme – https://t.co/HFPLcnNTgo

Mohamed Tataiat, l'imam de la mosquée d'Empalot à Toulouse comparait ce mardi 29 juin devant le tribunal correctionnel pour "provocation à la haine raciale" lors d’un prêche d… pic.twitter.com/4C8JtDNzkK — Les Envahis (@LEnvahis) June 29, 2021

خارج السياق

وفيما لم يرد محمد تاتاي على قرار المحكمة قال محاميه جان إيغلسيس، إن “العدالة جعلت المداولات عادلة تمامًا” وشدد على أن موكله عرف باعتداله وأنه حافظ على علاقات وثيقة مع جميع الطوائف، وأن طبيعة شخصيته هذه كان لها دور كبير في قرار المحكمة.

ووصف المحامي قرار المحكمة بـ”القوي على مستوى القانون، إذ ذكرت بالمبدأ الجمهوري للعلمانية، وبالتالي عدم تدخل الدولة في الفعل الديني”، وخلال محاكمته دافع تاتاي عن خطبته بالقول إن الحديث اجتُث من سياقه.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الأسبق، محمد عيسى، قد أكد في البرلمان في 2018 أن الجزائر “تتابع باهتمام قضية الإمام الجزائري محمد تاتاي المتهم بمعاداة السامية، وأنها لن تتخلى عنه إطلاقًا”.

حرب على المساجد

وفيما وصفت الأطراف المدنية قرار المحكمة بـ”غير المفهوم وأنه سيكون فرصة للتعبير عن الكراهية ضد اليهود”، تتابع السلطات الفرنسية حربها على المسلمين على أراضيها إذ أغلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مطلع السنة الجارية، 9 قاعات صلاة ومساجد.

وزعم دارمانان أن فرنسا “تتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”، بعد أن أعلن في ديسمبر الماضي إجراءات مراقبة استهدفت 76 مسجدا.

إغلاق متاجر #فرنسا، ردًّا على إغلاق مساجد الله، واجبٌ على كل مسلم ومسلمة. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه81 pic.twitter.com/DreDDhutLF — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) January 16, 2021

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أقالت في يوليو/تموز الماضي، إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”.

وجاء القرار بطلب من جيرالد دارمانان، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص) وأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة ويعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”.

وفي حديثه للصحافة قال الإمام إن “بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها”.