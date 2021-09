شاهد: الإمساك بتمساح في جوفه بقايا بشرية بعد إعصار أيدا في لويزيانا

أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة (سانت تاماني) في ولاية لويزيانا الأمريكية الإمساك بتمساح وزنه نحو 230 كيلوغراما وفي جوفه بقايا بشرية بعدما انقض فيما يبدو على رجل (71 عامًا) في مياه فاضت بسبب الإعصار أيدا.

وأنهى الإمساك بالتمساح -يبلغ طوله 12 قدما- عملية بحث استمرت أسبوعين عن (تيموثي ساتيرلي إس.آر) الذي شوهد آخر مرة، في 30 أغسطس/آب الماضي، وهو يتفقد أضرار العاصفة خارج منزله في منطقة تبعد نحو 55 كيلومترا شمال شرقي نيو أورليانز.

ووقعت الحادثة بعد يوم من اجتياح الإعصار أيدا ولاية لويزيانا، مما تسبب في فيضانات مدمرة ببعض المناطق.

"An alligator attacked a Louisiana man in an area flooded by Ida." by Johnny Diaz #NYT #NewYorkTimes https://t.co/Puh2hLDvIQ pic.twitter.com/IZn4KJz0lI — Michael Gabrill (@Gabrill_Michael) September 1, 2021

وقال مكتب قائد الشرطة “عند فحص التمساح، وُجد أن بداخله بقايا بشرية على ما يبدو، سيعمل المحققون مع مكتب الطب الشرعي بمقاطعة سانت تاماني للتحقق من أن هذه البقايا هي بقايا تيموثي ساتيرلي”.

وقال الكابتن لانس فيتر المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة إن زوجة ساتيرلي شاهدت تمساحا كبيرا يهاجم زوجها بعدما خرج من دارهما لتفقد الأحوال، وتدخلت الزوجة (68 عامًا) ثم هرعت لطلب النجدة عندما اختفى التمساح في الماء.

اختفاء الزوج

كانت السلطات المحلية في لويزيانا أعلنت، قبل أسبوعين، عن فقدان رجل يعتقد أنه لقي مصرعه بعدما هاجمه تمساح عملاق في منطقة غمرتها المياه خلال إعصار أيدا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن امرأة أبلغت عن تعرض زوجها لهجوم من تمساح بينما كان يسير في مياه فيضانات بلغ ارتفاعها مستوى الركبة خارج منزلهم في مدينة سليديل.

71-year-old Timothy Satterlee Sr., who was killed by an alligator in Slidell the day after Hurricane Ida, is remembered for his giving heart and his volunteer work. "He was a rare gem."

https://t.co/N9DAfZ7wPt — NOLA.com (@NOLAnews) September 5, 2021

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة المحلية أن الضحية كان متجها لتفقد أغراضه في منطقة تخزين أسفل المنزل، وقالت الزوجة إنها كانت داخل منزلها عندما سمعت جلبة وعندما خرجت رأت تمساحا كبيرا يهاجم زوجها ما أدى إلى فقدان أحد ذراعي الرجل.

وبعد أن ابتعد التمساح، عادت الزوجة بالرجل إلى الداخل بحثا عن إمدادات الإسعافات الأولية وأدركت خطورة إصابته فقررت التوجه بالقارب -بسبب الفيضانات- لطلب المساعدة في وقت لم تكن خطوط الطوارئ تعمل.

A 12-foot gator was captured with human remains in its stomach near Avery Estates, where Timothy Satterlee was reportedly attacked and killed after Ida's landfall. https://t.co/vA4uneKr5g — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) September 13, 2021

لكن حين عادت المرأة إلى البيت منزل تفاجأت باختفاء زوجها ولم تنجح الجهود في العثور عليه في ذلك الوقت، وإن كانت الدلائل ترجح وفاته.

وقال مسؤول الشرطة إن منزل الزوجين محاط بالأهوار وفي منطقة معروفة بوجود التماسيح، وأضاف أنه لم يكن مألوفا أن يرى الناس تماسيح بطول 7 أقدام أو أكثر.

ويوجد في لويزيانا وفلوريدا أكبر عدد من التماسيح في الولايات المتحدة، بوجود أكثر من مليون تمساح بري في كل ولاية وفقا لوزارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا.

ودعت السلطات في بيان السكان إلى توخي الحذر الشديد أثناء السير في المناطق التي غمرتها الفيضانات لأن الإعصار ربما يكون قد بدل ظروف الحياة البرية، مما تسبب في اقتراب التماسيح والحيوانات الأخرى من الأحياء السكنية.