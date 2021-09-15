فلسطين.. طفل يحاكي عملية “نفق الحرية” ويحفر الأرض بملعقة طعام (فيديو)

نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم الأربعاء، مقطع مصور لطفل يحاول حفر الأرض بملعقة طعام، في محاولة محاكاة عملية “نفق الحرية” إذ تمكن 6 أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم والهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.

وظهر الطفل وهو يبذل قصارى جهده لحفر الأرض بالملعقة، إيمانا بقدرته على تحرير الأسرى الفلسطينيين بهذه الطريقة.

وقال الطفل وهو يحاول الحفر “بدي أطلع المساجين، هم جوا”.

وردا على سؤال مصورة الفيديو كيف بدك تطلعهم بالملعقة؟ رد قائلا “زي ما طلعوا الأسرى من السجن”.

طفل يحاول عمل حفرة صغيرة في الأرض بواسطة ملعقة في محاكاة لعملية "نفق الحرية" pic.twitter.com/6Cq8hYC3I0 — وكالة صفا (@SafaPs) September 15, 2021

ومنذ أن تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع -شمال إسرائيل- بحفر نفق والخروج منه، أصبحت “ملعقة الطعام” رمزا للحرية واختراق منظومة الأمن الإسرائيلية في أشد السجون تحصينا وحراسة.

واستخدم الأسرى نفقا بفتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأطلق فلسطينيون اسم “نفق الحرية” على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.

وبعد أيام من فرارهم من قبضة العدوان الإسرائيلي، أعادت قوات الاحتلال اعتقال 4 من الأسرى وقدمتهم للمحاكمة، فيما تجري عملية تمشيط واسعة بحثا عن الإثنين الآخرين.