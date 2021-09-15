“زكريا تحت التعذيب”.. محامي الأسير الزبيدي يتمكن من زيارته ويكشف حقيقة وضعه

في الوقت الذي تصدر فيه وسم (زكريا تحت التعذيب) المنصات الفلسطينية والعربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحامي فيلدمان تمكن ظهر اليوم الأربعاء من زيارة أسير جلبوع زكريا الزبيدي بمعتقل الجلمة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء “تبيّن أن الزبيدي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما أدى الى إصابته بكسر في الفك وآخرين في الأضلاع”.

وأضافت الهيئة أن الأسير الزبيدي نقل إلى إحدى مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي وأُعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل.

وأخبر الزبيدي المحامي فيلدمان أنه وزملاءه وعلى مدار الأيام التي تحرروا فيها لم يطلبوا المساعدة من أحد “حرصًا على أهلنا بأراضي 48 -المسماة بالخط الأخضر- من أي تبعات أو عقوبات إسرائيلية بحقهم”.

البطل زكريا الزبيدي دخل غرفة العناية المشددة نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرّض له.. لا تنسوّه من الدعاء.#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/iKgkqlGJC9 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 13, 2021

وقال إنهم لم يتناولوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيره.

وحذرت الهيئة من مغبة مواصلة عزل الأسرى الأربعة بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية وبعيدًا عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل المحققين والسجانين.

والله قلبي موجوع عليه كأنه من قرايبي هو و الباقيين ، ادعولهم و ارفعوا الهاشتاج🤦🏻‍♀️💔💔💔#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/Vge8x0aG5F — Ice Meen (@IceMeen5) September 15, 2021

ورجّت صور “صادمة” للزبيدي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لشقيقه تفيد بتعرضه لتعذيب “انتقامي” وتصاعدت حملات دعم وتضامن وإسناد له ولزملائه المعاد اعتقالهم والذين يواجهون أيضًا أوضاعًا مأساوية.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت “شؤون الأسرى” تعرض الأسيرين محمد ومحمود العارضة منذ إعادة اعتقالهما إلى التعذيب والتنكيل والحرمان من النوم والأكل والشرب والإهانة والتعرية الجسدية، بينما روى الأسيران لمحاميهما تفاصيل جديدة عن عمليتي الفرار وإعادة الاعتقال.

وكان ستة أسرى تمكنوا فجر يوم 6 من الشهر الجاري، من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه سرًا، وبعد أيام أعاد الاحتلال اعتقال 4 منهم (زكريا الزبيدي ومحمد ومحمود العارضة ويعقوب قادري)، بينما لا تزال قوات الاحتلال تبحث عن أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

أتظن انك٨ قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي !!

عبثا تحاول لا فناء لثائرٍ

أنا كالقيامة ذات يومٍ آت#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/4jPXrX2LaK — Eman Sultan (@EmanSultan3382) September 15, 2021

#زكريا_تحت_التعذيب

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم pic.twitter.com/rFBAIFbxoC — Hala Helmy 🇪🇬 (@H_HELMY_) September 14, 2021

فبعد أن كسر أسطورة قلعة سجنهم المنيع يستقوون الآن على جسده النّحيل!!#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/vLKYBNf24l — maysa (@mayasem_ali) September 14, 2021