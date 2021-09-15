السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر في مصر

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير القطري سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن السفير القطري نقل تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى الرئيس المصري وتمنيات أمير قطر للرئيس المصري “بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مصر بدوام التقدم والازدهار”.

وذكرت الوكالة أن الرئيس المصري تمنى للسفير القطري التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، صدر بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، التقى أمير قطر بالرئيس المصري على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة حصار قطر عام 2017.