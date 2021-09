استقبال حار من طفلة لأشقائها عند عودتهم من المدرسة يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

جذبت مشاعر الأخوة التي تدفقت من مقطع مصور لأربعة أشقاء 18 مليون مشاهدة على تطبيق (تيك توك)، إضافة إلى عشرات آلاف المشاهدات على تطبيق (إنستغرام).

ويظهر الفيديو الطفلة إيميليا وهي تركض باتجاه أشقائها الفتيان لاستقبالهم عند عودتهم من المدرسة.

وخرجت إيميليا إلى الشارع راكضة بلهفة بمجرد رؤيتها حافلة المدرسة التي تقل أشقاءها.

وخلال ركضها، نادت إيميليا أشقاءها حتى وصلوا إليها واحتضنوها بعضهم بحب وشوق.

وعن هذا الاستقبال الحار، قالت بريطاني والدة الأشقاء الأربعة “هذا ما يحدث عندما يعود أشقاؤها الكبار من المدرسة إلى البيت، حاول أن تشاهد هذا (الفيديو) دون أن تبتسم”.

ونشرت الأم الفيديو قبل 5 أيام على (تيك توك) و(إنستغرام)، وخلال هذه الفترة حصد ما يزيد عن 4 ملايين علامة إعجاب على المنصة الأولى.

والأشقاء الفتيان يدعون لوكاس، وليام، وليفي، وهم أبناء لأم أمريكية وأب هندي.

