دمر العشرات منها.. حريق كبير في ساحة للسيارات بولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

دمر حريق كبير في ساحة للسيارات على الجانب الجنوبي من مدينة (إنديانابوليس) في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء حوالي 40 سيارة واستغرق رجال الإطفاء أكثر من ساعة ونصف للسيطرة عليه.

ووفقا لإدارة الإطفاء في مدينة (إنديانابوليس) بولاية إنديانا الأمريكية، فإن الحريق بدأ في الساعة 1:46 صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة تجارية.

وعند وصول طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان عثرت على ما يقرب من 40 سيارة والنيران تشتعل فيها وسحب الدخان تتصاعد منها.

وقالت الإدارة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث، في حين استخدم رجال الإطفاء صهاريج لجلب المياه إلى داخل ساحة السيارات.

وقالت مسؤولة شرطية إن إدارة مزادات التأمين على السيارات كانت تبحث في احتمال تسبب صاعقة في اندلاع الحريق.

ويأتي ذلك في وقت كانت عواصف رعدية متفرقة تضمنت برقًا، تضرب منطقة (إنديانابوليس) في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وتظهر الصور التي نشرتها الشرطة من مكان الحادث سحبا من الدخان وعشرات السيارات تشتعل بالكامل بألسنة اللهب.

ويمكن رؤية الدخان يتصاعد من عدد من السيارات وسط الفناء، في وقت اتصل أشخاص بالشرطة للإبلاغ عن الحريق وعن حدوث “انفجارات”.

1:46 AM – #IFD Firefighters arrive to find approximately 40 cars ablaze at Insurance Auto Auctions 3202 S Harding St. Crews utilize tanker operations to bring water deep into auto yard and make aggressive attack. Under control at 3:26 AM. No injuries. Under Investigation pic.twitter.com/9fS7g9Q8Es

— Indianapolis Fire Department 🚒 (@IFD_NEWS) September 15, 2021