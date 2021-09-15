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دمر العشرات منها.. حريق كبير في ساحة للسيارات بولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

حريق يأتي على عشرات السيارات في إنديانابوليس(مواقع التواصل)
حريق يأتي على عشرات السيارات في إنديانابوليس(مواقع التواصل)
15/9/2021

دمر حريق كبير في ساحة للسيارات على الجانب الجنوبي من مدينة (إنديانابوليس) في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء حوالي 40 سيارة واستغرق رجال الإطفاء أكثر من ساعة ونصف للسيطرة عليه.

ووفقا لإدارة الإطفاء في مدينة (إنديانابوليس) بولاية إنديانا الأمريكية، فإن الحريق بدأ في الساعة 1:46 صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة تجارية.

وعند وصول طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان عثرت على ما يقرب من 40 سيارة والنيران تشتعل فيها وسحب الدخان تتصاعد منها.

وقالت الإدارة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث، في حين استخدم رجال الإطفاء صهاريج لجلب المياه إلى داخل ساحة السيارات.

وقالت مسؤولة شرطية إن إدارة مزادات التأمين على السيارات كانت تبحث في احتمال تسبب صاعقة في اندلاع الحريق.

ويأتي ذلك في وقت كانت عواصف رعدية متفرقة تضمنت برقًا، تضرب منطقة (إنديانابوليس) في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وتظهر الصور التي نشرتها الشرطة من مكان الحادث سحبا من الدخان وعشرات السيارات تشتعل بالكامل بألسنة اللهب.

ويمكن رؤية الدخان يتصاعد من عدد من السيارات وسط الفناء، في وقت اتصل أشخاص بالشرطة للإبلاغ عن الحريق وعن حدوث “انفجارات”.

وقال المسؤولون إن تلك الانفجارات كانت على الأرجح بسبب منتجات المغنسيوم والإطارات وخزانات الوقود من المركبات.

وقالت الإدارة إن الحريق تمت السيطرة عليه بحلول الساعة 3:26 صباحا، في وقت يجري فيه التحقيق عن سبب الحريق.

وقبل أيام اندلع حريق أيضا خارج وكالة تابعة لخدمة سحب وإعادة تدوير الخردة المعدنية بالقرب من منشآت رولز رويس على الجانب الجنوبي الغربي للمدينة.

واشتعلت النيران في كومة كبيرة من السيارات المهملة صباح السبت، وفقًا لإدارة إطفاء بلدة (وأين) ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات كما لم يتم الكشف عن سبب الحريق حتى صباح اليوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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