“آبل” ترفع النقاب عن أجهزتها الجديدة.. هذه مواصفاتها (فيديو)

كشفت شركة آبل الثلاثاء النقاب عن هاتفها الجديد (آيفون 13) ونسخة جديدة مصغرة من جهازها اللوحي (آيباد)، موسعة بذلك نطاق اتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة.

وسيكون آيفون 13 مزودا بشريحة جديدة تسمى (إيه15 بيونيك)، والتي ستعمل على تشغيل ميزات جديدة مثل الرصد التلقائي عندما تكون كاميرا الهاتف موجهة نحو نص. وقالت آبل إن ذلك الطراز الجديد سيحتوي على هوائيات الجيل الخامس ومكونات راديو لسرعات أكبر وسيأتي في خمسة ألوان.

يبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولارا، أما آيفون 13 برو فسيبدأ من 999 دولارا فيما يبدأ سعر برو ماكس من 1099 دولارا. وستطرح الطرز الثلاثة اعتبارا من 24 من سبتمبر/ أيلول.

وقالت كايان درانس، وهي مدير تسويق في شركة آبل آيفون “لا يزال المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا – ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى منذ عامين”.

Apple has unveiled the new iPhone 13 and iPhone 13 mini, featuring a smaller notch, A15 Bionic chip, new dual cameras with Cinematic mode, improved battery life, and more starting at $699 and $799 respectively #AppleEvent pic.twitter.com/zyRrAwEZ8t

ساعة متطورة وآيباد جديد

وستتميز النسخة السابعة من ساعة أبل الذكية بشاشة أكبر وشحن أسرع. وستتاح بسعر يبدأ من 399 دولارا هذا الخريف.

وعمدت الشركة أيضا إلى تحديث (آيباد ميني) الخاص بها عبر توصيله بشبكات الجيل الخامس ومعاودة تصميمه بما يجعله يبدو مثل طرازي آيباد إير وبرو المتطورين. وحدثت آبل أيضا جهازها اللوحي الأساسي (آيباد) فأضافت له كاميرا جديدة لتسهيل العمل والتعلم من المنزل. ويبدأ سعر طراز آيباد الأساسي من 329 دولارا وميني من 499 دولارا. وسيطرح كلاهما الأسبوع المقبل.

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 0.5 في المئة، تماشيا مع تراجع طفيف في الأسواق الأوسع.

