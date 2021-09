الواشنطن بوست: ذكرى 11 سبتمبر تحمل “تطابقا قاتما” لبايدن وأمريكا

قالت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) الأمريكية إن الرئيس جو بايدن اختار في وقت سابق من هذا العام جعل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبرأيلول 2001 أكثر رمزية، فقرر أن يكون التاريخ موعدا نهائيا لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان.

واعتبرت الصحيفة في تقرير للصحفي إيشان ثارور أن الأشهر التي تلت الإعلان عن رحيل القوات الأمريكية كانت بمثابة إشارة مسبقة إلى الانهيار المذهل في آب/أغسطس للحكومة الأفغانية وجيشها الذي دربته الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي فاجأ البيت الأبيض.

وأوضح التقرير أنه كان على بايدن أن يقود عملية إخلاء غلبت عليها الفوضى في أفغانستان حيث طُردت طالبان من السلطة قبل عقدين من الزمن لتستولي على كابول مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن بايدن شارك في إحياء ذكرى 11 سبتمبر أيلول في 3 مواقع مختلفة في مدينة نيويورك وشمال فيرجينيا وريف بنسيلفانيا، حيث تحطمت الطائرات التي استولى عليها أفراد تنظيم القاعدة قبل 20 عامًا.

وأبرز أن بايدن لم يُدل بأي تصريحات رسمية بينما اجتمع بأقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجمات، لكنه كان قد بث رسالة مواساة عبر الفيديو في اليوم السابق “أعاد من خلالها تجسيد الدور الذي اعتاد عليه منذ فترة طويلة”، وفق تعبير الصحيفة.

واعتبر التقرير أن حركة طالبان أدلت بتصريح أكثر حدة يوم السبت 11 سبتمبرأيلول، عندما رفعت رايتها البيضاء التي كُتبت عليها الشهادتين فوق القصر الرئاسي في كابول.

وقالت الصحيفة إن “طالبان لم تصدر بيانًا رسميًا في الذكرى السنوية لهجمات القاعدة الإرهابية التي تسببت في طردهم من السلطة قبل 20 عامًا، لكن رفع العلم كان بمثابة تذكير آخر بعودة التنظيم المسلح بعد عقدين من القتال مع قوات الولايات المتحدة”.

With the Taliban taking control of war-torn Afghanistan after ousting the US-backed Afghan government, the group's flag is hoisted at the presidential palace in Kabul. #etribune #Afghanistan #Kabul #Taliban #POTD pic.twitter.com/DL7idcLSga

وأشار التقرير إلى أن القاعدة نشرت -بشكل منفصل- شريط فيديو في 11 سبتمبرأيلول أظهر رسالة مسجلة من الزعيم أيمن الظواهري الذي ترددت شائعات عن وفاته، لكنه أشار في رسالته إلى الأحداث في سوريا في بداية هذا العام.

وقالت الصحيفة إن “الغزو الأمريكي في عام 2001 قضى على التنظيم المتطرف وأخرجه من معسكراته هناك، لكنه لا يزال يمثل تهديدا من آسيا الوسطى إلى شمال أفريقيا”.

ورأت الصحيفة أن العودة المؤلمة التي يواجهها جيل من صانعي السياسة الأمريكيين تأتي في صور مختلفة، وقد سبق ضربات القاعدة على الولايات المتحدة قبل 20 عاما، اغتيال المجاهدين الأسطوريين والقائد المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود.

وتابعت أنه في عام 2001، استولت القوات الأمريكية على كابول من طالبان بدعم مقاتلين من “تحالف الشمال” للراحل مسعود، والآن، هرب نجله بعدما قاومت قواته لفترة وجيزة تقدم طالبان، وبحسب ما ورد، فإن قوات طالبان حطمت ضريح مسعود في وادي بانشير.

وقالت الصحيفة إن في كابل، بدا أن طالبان تستعيد نسخة محدثة من الحكم الأصولي الصارم الذي ميز فترة حكمها السابقة.

وأشار التقرير إلى أن الحركة أصدرت تعليماتها للموظفات في معظم الوزارات بترك العمل وفرضت اللباس الإسلامي على النساء كما قررت الفصل بين النساء والرجال في الجامعات.

وتوقعت الواشنطن بوست مزيدا من التآكل في حقوق المرأة في ظل حكومة تسيير أعمال جديدة تابعة لطالبان تتكون بالكامل من الرجال و”تضم مجموعة من القادة المسلحين والإرهابيين المصنفين”.

وقالت الصحيفة إن من أبرز هؤلاء سراج الدين حقاني، الذي كان والده وشبكته في يوم من الأيام لاعبين رئيسيين مدعومين من وكالة المخابرات المركزية في النضال ضد الاتحاد السوفيتي.

وأشار التقرير إلى أن جلال الدين حقاني معروف بصلاته بالقاعدة وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعطي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يحصل على رأسه لدوره في تفجير واحد على الأقل في كابل وعدد من المؤامرات الأخرى التي دبرتها طالبان.

وذكر بأنه تم تعيين سراج الدين وزير داخلية بالوكالة في أفغانستان.

وأبرز التقرير أن أعضاء آخرين في شبكة حقاني، التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية “منظمة إرهابية”، هم أيضًا في مناصب رئيسية في السلطة، بما في ذلك وزير التعليم العالي بالوكالة.

وتابع أن عددا لا يحصى من النساء يخرجون إلى الشارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على انتهاكات طالبان لحقوقهن -والتي نشأ معها جيل من الأفغان في أعقاب الغزو الأمريكي- لكن هذه المظاهر العلنية للمعارضة ربما تقترب من نهايتها وسط تهديد بالقمع من طالبان.

ونقلت الصحيفة شهادة كريمة شوجازادة وهي متظاهرة تبلغ من العمر 26 عامًا في مدينة مزار شريف قالت فيها “لقد تحول الاحتجاج إلى هواية ونشاط ممتع في ظل حكومة أفغانستان السابقة، لكن في الماضي كنت متأكدة من أنني سأعود إلى المنزل بأمان، أما الآن لا أعرف إن كنت سأعتقل أو أتعرض للضرب أو للقتل”.

This is the textbook definition of courage. Afghan women still bravely protest for their rights in front of Taliban literally at gunpoint. Afghan women are taking enormous risks to tell Taliban they won't give up. How about the international community? Will they hear these women? pic.twitter.com/bwWHBhdO8N

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 9, 2021