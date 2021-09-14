مصر وقطر توقعان عدد من الاتفاقيات في اجتماع بالدوحة

أعلنت مصر وقطر توصلهما إلى اتفاق بشأن “عدة مسائل” بعد اجتماع للجنة المتابعة القطرية المصرية في الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن “لجنة المتابعة القطرية المصرية، عقدت الثلاثاء بالدوحة، اجتماعها السابع المنبثق عن بيان العلا برئاسة علي الهاجري، مبعوث وزير الخارجية القطري، وياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري”.

كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي الإثنين والثلاثاء بالدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالخارجية القطرية، ومصطفى البهبيني، مساعد وزير العدل المصري للتحكيم والمنازعات الدولية.

ووفق البيانين المصري والقطري، “نتج عن الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق”.

ووقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع الهيئة القومية للبريد المصرية اتفاقية في مجال التعاون البريدي، بحسب البيان.

كما وقعت هيئة الطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني في مصر مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي.

لجنة المتابعة القطرية المصرية تعقد اجتماعها السابع بالدوحةhttps://t.co/OsdGyE6hKI#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/TbC9imr0Nk — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) September 14, 2021

وأفاد بيان الخارجية القطرية أن هذه الخطوة في إطار “تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين”، بينما أكد نظيره المصري، أنها في إطار “استكمال مسار تعزيز العلاقات والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام”.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا لدى القاهرة.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة حصار قطر عام 2017.