لون البحر تحول إلى الأحمر.. نحر مئات الحيتان والدلافين في مهرجان بالدنمارك (فيديو)

نحر صيادون 1428 حوتا ودلفينا في مهرجان تقليدي بجزر “فارو” الدنماركية الواقعة في المحيط الأطلسي الشمالي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهرجان “غرينداد راب” الذي يقام سنوياً منذ عام 1584، شهد هذا العام نحر عدد قياسي من الحيتان والدلافين.

وكان عام 2013 قد شهد نحر أكبر من الحيوانات المذكورة على هامش المهرجان نفسه بواقع 430 حيوانا.

ويحظى التقليد السنوي الذي يقام لاصطياد الحيتان والدلافين بانتقاد نشطاء البيئة حول العالم وتدعو منظمات غير حكومية إلى إنهاء “هذه الممارسة الهجمية”.

وفي التقليد الموسمي يعكف الصيادون على إحاطة الحيوانات بالقوارب وحبسها في خليج ضيق قبل أن ينقضوا عليها بالسكاكين.

وتدافع حكومة جزر الفارو عن هذه الممارسة وتقول إنها “مستدامة” و”منظمة” وتؤكد السلطات أن الحيتان التي يتم اصطيادها ليست من الأنواع المهددة بالانقراض.

وجزر الفارو عبارة عن أرخبيل يتكون من 18 جزيرة ولا تختلف هذه الجزر القليلة السكان عن دول المنطقة التي تتميز بأنها مجتمعات هرمة ترتفع بها نسبة كبار السن وتقل بها الشباب.

وطبيعة المناخ في هذه الجزر لا يختلف عن باقي الأراضي الدنماركية من حيث البرودة خاصة في فصل الشتاء.

Hello @SkyNews have you noticed that the Faroese killed an entire pod of 1428 dolphins yesterday . That’s news . Report it . Please RT pic.twitter.com/hdbSBLqTK8

#Denmark The Faroe Islands, Denmark's overseas autonomous territory, held a hunting activity on the 12th. More than 1400 white edge dolphins were killed, and the whole Gulf flowed with blood, triggering the anger and condemnation of animal conservationists. pic.twitter.com/fVJDbsZTA1

Totally unacceptable. Denmark & EU need to take action NOW to save protected dolphins from these utterly irresponsible Faroe Islanders.

Sign here to help us stop the hunt https://t.co/Sa5m5R2ITO @VSinkevicius @EU_ENV @denmarkdotdk @carrielbjohnson @ZacGoldsmith @whalesorg

— Blue Planet Society (@Seasaver) September 13, 2021