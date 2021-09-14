انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

لون البحر تحول إلى الأحمر.. نحر مئات الحيتان والدلافين في مهرجان بالدنمارك (فيديو)

مهرجان هذا العام شهد نحر عدد قياسي من الحيتان والدلافين (مواقع التواصل)
مهرجان هذا العام شهد نحر عدد قياسي من الحيتان والدلافين (مواقع التواصل)
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202107:16 PM (مكة المكرمة)

نحر صيادون 1428 حوتا ودلفينا في مهرجان تقليدي بجزر “فارو” الدنماركية الواقعة في المحيط الأطلسي الشمالي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهرجان “غرينداد راب” الذي يقام سنوياً منذ عام 1584، شهد هذا العام نحر عدد قياسي من الحيتان والدلافين.

وكان عام 2013 قد شهد نحر أكبر من الحيوانات المذكورة على هامش المهرجان نفسه بواقع 430 حيوانا.

ويحظى التقليد السنوي الذي يقام لاصطياد الحيتان والدلافين بانتقاد نشطاء البيئة حول العالم وتدعو منظمات غير حكومية إلى إنهاء “هذه الممارسة الهجمية”.

وفي التقليد الموسمي يعكف الصيادون على إحاطة الحيوانات بالقوارب وحبسها في خليج ضيق قبل أن ينقضوا عليها بالسكاكين.

وتدافع حكومة جزر الفارو عن هذه الممارسة وتقول إنها “مستدامة” و”منظمة” وتؤكد السلطات أن الحيتان التي يتم اصطيادها ليست من الأنواع المهددة بالانقراض.

وجزر الفارو عبارة عن أرخبيل يتكون من 18 جزيرة ولا تختلف هذه الجزر القليلة السكان عن دول المنطقة التي تتميز بأنها مجتمعات هرمة ترتفع بها نسبة كبار السن وتقل بها الشباب.

وطبيعة المناخ في هذه الجزر لا يختلف عن باقي الأراضي الدنماركية من حيث البرودة خاصة في فصل الشتاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أبل تطلق تحديثا “طارئا” لهواتفها لسد ثغرة أمنية استغلتها شركة إسرائيلية للتجسس

تكمن الثغرة في كيفية الاستخلاص التلقائي للصور في تطبيق أبل للرسائل (آي.مسيدج) (غيتي)

يوسف ندا: الباب مفتوح للحوار مع “رئاسة النظام المصري” دون شروط مسبقة

يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين (أرشيفية)

بوليتيكو: إدارة بايدن تحجب جزءا من المساعدات العسكرية لمصر

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

الواشنطن بوست: ذكرى 11 سبتمبر تحمل “تطابقا قاتما” لبايدن وأمريكا

مطار حامة كرزاي الدولي يوما واحدا بعد انسحاب القوات الأمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

“ذا انترسيبت” يكشف قصة “مفتول العضلات” الذي زرعه “إف بي آي” للتجسس على المسلمين

عبر عرضه خدمات اللياقة البدنية على المسلمين، اعتقد &#34;إف بي آي&#34; أن مونتيلي سيكون قادرا على بناء الثقة معهم (غيتي)

رواية إسرائيلية عن موقع الأسيرين الفارين وتحذيرات بشأن مصير الأسرى المعاد اعتقالهم (فيديو)

الأسيران الفاران أيهم فؤاد كمامجي ومناضل نفيعات (منصات التواصل)

كيف تميز بين أعراض القولون العصبي والأمراض الأخرى؟ مع الحكيم يجيب ويقدم النصائح (فيديو)

واقعة “السجود للكلب”.. حبس طبيب ثان وإصابة المجني عليه بوعكة صحية ومصريون يسردون وقائع مشابهة

نقل الممرض ضحية واقعة السجود للكلب للمستشفى إثر وعكة صحية (وسائل إعلام مصرية)