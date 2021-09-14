كيف تميز بين أعراض القولون العصبي والأمراض الأخرى؟ مع الحكيم يجيب ويقدم النصائح (فيديو)

كثيرا ما تختلط أعراض القولون العصبي مع أمراض باطنية أخرى، الأمر الذي قد يسبب إرباكا للمريض وأحيانا للطبيب نفسه.

وناقشت حلقة برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أعراض وأسباب القولون العصبي وأحدث طرق العلاج، كما ناقشت دراسة عن سرطان القولون.

وبحثت الحلقة أفضل الطرق للتعامل مع مشكلة القولون العصبي، كما قدم البرنامج أفضل نظام غذائي لمرضى القولون العصبي وقدم وصفة مفيدة لعلاج الآلام.

ويعتبر الدواء من أهم المرتكزات في علاج القولون، ومن المهم في ذلك استشارة الطبيب في الدواء المناسب للعالج وتخفيف الأعراض.

وإذا صاحب القولون العصبي الإمساك، فأنت بحاجة إلى الملينات أو المسهلات، وهناك نوعان منها هي الملينات التي تزيد الماء في الأمعاء أو الملينات المنشطة التي تحفز جدار الأمعاء.

مع الحكيم يقدم النصائح لعلاج آلام القولون(غيتي أرشيف)

أما إذا صاحب القولون العصبي إسهال، فأنت لست بحاجة إلى وصفة طبية، فقد يفيد دواء (لوبراميد) في القضاء على الأعراض.

كما ينصح بالحرص على توازن بكتيريا الأمعاء، إذ كشفت أبحاث أن تغير توازن بكتيريا الأمعاء يثير القولون بزيادة الالتهابات والتأثير على حركة الأمعاء.

ويمكن السيطرة على ذلك من خلال إعادة توازن البكتيريا في الأمعاء بواسطة تناول الخميرة الموجودة في الكبسولات أو الزبادي.

ويعتبر تناول الألياف كذلك مهما في هذا الشأن وينصح بالحرص على اتباع حمية غنية بالألياف، وإذا كنت مصابا بالقولون العصبي فعليك بالإكثار من الألياف.

ومن هذه الألياف تلك الموجودة في الفواكه والخضروات والبقوليات وخبز الحبوب الكاملة والحبوب بشكل عام، فهي أغذية تعمل على تخفيف الأعراض وعلاجها.

وبالنسبة للرياضة فهي تعتبر مهمة في هذا الأمر، ورجحت الأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي بوتيرة معتدلة لحوالي نصف ساعة لمدة 5 أيام قد يساعد بشكل كبير في علاج أعراض القولون.

متلازمة القولون العصبي(غيتي أرشيف)

وللتقليل من آثار القولون العصبي ينصح كذلك بمحاولة تجنب الضغط العصبي والتقليل من معدل الضغط والتوتر.

ومن المعروف أن الضغوط العصبية قد تثير القولون بسبب ارتباط المخ بالأمعاء كما أن الضغوط الخارجية تجعل المخ واعيا ومدركا لتشنجات القولون.

والقولون مرتبط بالجهاز المناعي الذي يتأثر بشدة بالضغوط، لذا ينصح بتوفر وقت للاسترخاء باليوغا أو تمارين التنفس.

ولكل مصاب بالقولون العصبي توجد بعض الأطعمة المهيجة للقولون، لذلك ينصح بعمل مذكرة يومية بالأطعمة والمشروبات التي قد تثير الأعراض لديك.

ويقدم الطبيب نصيحة في ذلك بتجنب الأطعمة المنتجة للغازات من مثل الفاصوليا بأشكالها والخضروات الصليبية مثل الملفوف أو الكرنب وغيرها.

وأظهرت دراسات أن زيت النعناع فعال في تخفيف آلام وتشنجات البطن، كما أنه يخفف من انتفاخ وقوة حركة الأمعاء وخاصة لدى المرضى المصابين بالقولون العصبي.

أعراض القولون العصبي قد تتشابه مع أمراض أخرى(غيتي)

وإليكم قائمة بالأغذية القادرة على تهدئة القولون والتخلص من الغازات والانتفاخ والآلام:

1- الزنجبيل.

2- الشوفان.

3- الألياف القابلة للذوبان.

4- اللبن الرائب.

5- النعناع.

6- خل التفاح الطبيعي.

7- المياه.

8- زيت السمك.

9- الشمر.