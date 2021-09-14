عمدة روتردام أحمد أبو طالب الأفضل في العالم

حصل عمدة مدينة روتردام الهولندية، أحمد أبو طالب، على جائزة العام 2021 لأفضل عمدة في العالم، والمقدمة من منظمة “سيتي مايورز” (مقرها بريطانيا).

ومنحت المنظمة الجائزة لأبو طالب ـ مغربي الأصل والمحتفظ بالجنسيتين الألمانية والمغربية ـ بسبب تطبيقه مبدأ المساواة في تعامله مع سكان المدينة، بغض النظر عن أصولهم أو خلفياتهم.

وقالت المنظمة، إن أبو طالب يعامل جميع المواطنين على أنهم “من روتردام وينتمون إليها”، حسبما نقل موقع “داتش نيوز” الهولندي، الثلاثاء.

أحمد أبو طالب أفضل عمدة في العالم للعام 2021

وأثّنت لجنة تحكيم المسابقة على “شجاعة وصبر” أبو طالب، إضافة إلى “تواضعه و قيادته الاستثنائية” للمدينة.

ويعد أبو طالب عضو حزب العمال أول عمدة هولندي يحصل على تلك الجائزة وأول مسلم يتولى منصب عمدة واحدة من أكبر مدن غرب أوربا.

ويمنح لقب “أفضل عمدة” من منظمة “سيتي مايورز” كل عامين.

ويشغل أبوطالب منصب عمدة روتردام منذ يناير/ كانون الثاني 2009.

وحول فوزه، قال إنه “فخور بأن تختاره المنظمة من بين هذا العدد الهائل من المرشحين”.

يشار أن عمداء المدن في هولندا يتم تعينهم رسميا بقرار من القصر الملكي.

مسيرة حافلة

تبوأ أبو طالب سابقا منصب وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل ضمن حكومة يان بيتر بالكنند الرابعة، إذ كان أحد وزيرين مسلمين في تلك الحكومة.

وفي العام 2014، اختارت مجلة “إليسفير” الإسبوعية الهولندية، أبو طالب، ليكون شخصية العام ويحوز على لقب المواطن الهولندي الأول لسنة 2014.

ووصفت المجلة أحمد أبو طالب بالـ”شخصية الحازمة والملتزمة التي تكرس كامل جهودها للعمل”.

وبعد شهرين من هذا التكريم تم اختياره من قبل زملائه عمداء المدن الهولندية الأخرى ليحمل لقب “عمدة السنة”.

كما قدمته مجلة “بيننلاندس بيستور” الإسبوعية، في العام ذاته كأحسن مسؤول محلي في هولندا.

وأرجعت المجلة الموجهة للإداريين وموظفي الخدمة المدنية اختيارها إلى عدة اعتبارات بينها إدارته الجيدة والكفؤة للمدينة، وأنه استطاع منح روتردام الوجه الذي تستحقه محليا وعالميا.