اعتقال رجل بحوزته “ساطور” أمام مقر لجنة للحزب الديمقراطي في واشنطن (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا من المنادين بنظرية تفوق العرق الأبيض، وهو مسلح بخنجر وساطور أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في واشنطن.

وأعلنت شرطة الكابيتول مساء أمس الإثنين اعتقال (دونالد كريغهيد) البالغ 44 عاما من مدينة اوشنسايد بولاية كاليفورنيا بسبب حيازة أسلحة ممنوعة.

ورصد أفراد من القوى الأمنية كريغهيد أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ليلا في شاحنة (بيك-أب دودج داكوتا) طلي عليها شارة الصليب المعقوف ورموزا أخرى يستخدمها المنادون بتفوق البيض.

ونشرت الشرطة صورا للشاحنة أظهرت شعار الصليب المعقوف على المرآة الخلفية وداخلها، وفي لوحة التسجيل وضعت صورة علم أمريكي وثُبّت على الشبكة الأمامية للشاحنة قرنا غزال.

وعثر عناصر الشرطة على الخنجر والساطور داخل الشاحنة وجرى اعتقال كريغهيد بحسب ما ذكرت الشرطة.

وذكرت الشرطة أن “كريغهيد قال إنه يقوم بدورية وبدأ الحديث عن عقيدة التفوق العرقي للبيض وعبارات أخرى تتعلق بتفوق البيض”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كريغهيد يعتزم المشاركة في مظاهرات مرتقبة في واشنطن أو ما إذا كانت له صلات بحالات سابقة في المدينة، بحسب ما قالت الشرطة.

وكانت مجموعة تدعى (تطلعي إلى الأمام يا أمريكا) أسسها موظف سابق في حملة دونالد ترمب الرئاسية، قد أعلنت عن خطط لتنظيم تجمع يوم السبت أمام الكابيتول.

وتُنظم التظاهرة دعما لمئات الأشخاص المعتقلين على خلفية الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من جانب أنصار ترمب الذين اعتبرتهم المجموعة “سجناء سياسيين”.

Here are pictures from our officer intelligence briefings. pic.twitter.com/1z42KBajo5

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) September 13, 2021