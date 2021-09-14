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الأخبار|أمريكا

اعتقال رجل بحوزته “ساطور” أمام مقر لجنة للحزب الديمقراطي في واشنطن (فيديو)

14/9/2021

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا من المنادين بنظرية تفوق العرق الأبيض، وهو مسلح بخنجر وساطور أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في واشنطن.

وأعلنت شرطة الكابيتول مساء أمس الإثنين اعتقال (دونالد كريغهيد) البالغ 44 عاما من مدينة اوشنسايد بولاية كاليفورنيا بسبب حيازة أسلحة ممنوعة.

ورصد أفراد من القوى الأمنية كريغهيد أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ليلا في شاحنة (بيك-أب دودج داكوتا) طلي عليها شارة الصليب المعقوف ورموزا أخرى يستخدمها المنادون بتفوق البيض.

ونشرت الشرطة صورا للشاحنة أظهرت شعار الصليب المعقوف على المرآة الخلفية وداخلها، وفي لوحة التسجيل وضعت صورة علم أمريكي وثُبّت على الشبكة الأمامية للشاحنة قرنا غزال.

وعثر عناصر الشرطة على الخنجر والساطور داخل الشاحنة وجرى اعتقال كريغهيد بحسب ما ذكرت الشرطة.

وذكرت الشرطة أن “كريغهيد قال إنه يقوم بدورية وبدأ الحديث عن عقيدة التفوق العرقي للبيض وعبارات أخرى تتعلق بتفوق البيض”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كريغهيد يعتزم المشاركة في مظاهرات مرتقبة في واشنطن أو ما إذا كانت له صلات بحالات سابقة في المدينة، بحسب ما قالت الشرطة.

اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترمب أثناء جلسة التصديق على فوز بايدن (رويترز)

وكانت مجموعة تدعى (تطلعي إلى الأمام يا أمريكا) أسسها موظف سابق في حملة دونالد ترمب الرئاسية، قد أعلنت عن خطط لتنظيم تجمع يوم السبت أمام الكابيتول.

وتُنظم التظاهرة دعما لمئات الأشخاص المعتقلين على خلفية الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من جانب أنصار ترمب الذين اعتبرتهم المجموعة “سجناء سياسيين”.

وفي هذا الصدد أكد قائد شرطة الكابيتول أن سياجا سيقام في محيط الكابيتول قبيل التجمع المرتقب وقال” سيرفع السياج قبل يوم أو إثنين وإذا سارت الأمور على ما يرام فسيزال بعد فترة قصيرة”.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يتوقع أن تكون الشرطة “أفضل استعدادا عما كانت عليه الأمور قبل السادس من يناير/كانون الثاني”.

ويأتي حديث تشاك شومر في إشارة لحادثة اقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في محاولة لمنع إعلان فوز منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاء توقيف كريغهيد بعد 3 أسابيع ونصف الأسبوع على القاء القبض على متطرف يميني أمام مبنى الكابيتول، قال إن في شاحنته قنبلة، ولم يُعثر على أي متفجرات في الشاحنة.

وأدى حادث اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في السادس من يناير العام الماضي إلى مقتل 5 أشخاص في أعمال شغب صدمت الولايات المتّحدة والعالم بأسره.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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