تحطم طائرة إسرائيلية في اليونان ومصرع شخصين (فيديو)

قالت السلطات اليونانية، من دون الإدلاء بتفاصيل، إن طائرة خفيفة تحطمت في البحر بالقرب من جزيرة ساموس اليوم الإثنين.

وقالت هيئة البث الرسمية اليونانية (إي.آر.تي) إن الطائرة الصغيرة، التي ذكرت أنها من طراز سيسنا وكان على متنها شخصان، تحطمت بالقرب من مطار الجزيرة.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، إن تقارير أولية أفادت بمصرع إسرائيليين اثنين في تحطم طائرة سيسنا 172 في منطقة جزيرة ساموس.

وأضافت أن الطائرة كان على متنها زوجان إسرائيليان مسنان أقلعا في رحلة خاصة من إسرائيل إلى اليونان.

وتحطمت الطائرة في البحر بعد عطل في المحرك، وعثر عليها زورق محلي تابع لخفر السواحل اليوناني.

وبحسب السلطات المحلية، كان القتيلان الراكبين الوحيدين على متن الطائرة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الطائرة المذكورة، أقلعت من مطار حيفا شمال إسرائيل، من دون مزيد من التفاصيل.