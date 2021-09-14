العثور على سبائك ذهبية وملايين الدولارات في منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق (فيديو)

أعلنت حركة طالبان العثور على 6 ملايين ونصف المليون دولار و18 سبيكة ذهبية داخل منزل أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني أشرف غني الذي غادر البلاد مع دخول الحركة العاصمة كابل.

وأكدت الحركة عبر حساب “الإمارة الإسلامية” في تويتر، أن الأجهزة الكشفية والاستطلاعية التابعة للحركة، عثرت قبل أيام على الملايين والسبائك المذكورة في منزل صالح بولاية بانشير شمالي شرقي أفغانستان.

أكدت المصادر من ولاية #بنجشير، بأن الأجهزة الكشفية والاستطلاعية التابعة لإمارة #أفغانستان الإسلامية عثرت على (6.5) مليون #دولار و(18) سبيكة ذهب، في منزل (أمر الله صالح) النائب الأول لأشرف غني. pic.twitter.com/z758nWIvc6 — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 14, 2021

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر العثور على الأموال في المنزل الذي سكن فيه صالح بوادي بانشير.

وكان صالح قد أعلن أنه الرئيس الشرعي لأفغانستان بعد مغادرة غني إلى أبو ظبي إثر دخول طالبان العاصمة كابل منتصف أغسطس/آب الماضي.

مقاتلي إمارة أفغانستان الإسلامية تضبط ٦.٥ مليون دولار و ١٨ نفرة كبيرة من الذهب في بيت نائب الرئيس أمرالله صالح.

تخيل هذه من الباقيات،كم ستكون المهربة؟ pic.twitter.com/bBr0z3GGHl — روح الله عمر الأفغاني (@roohullahumar1) September 13, 2021

وصالح، وهو قائد سابق للمديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز مخابرات الحكومة الأفغانية التي كانت مدعومة من الغرب وانهارت الشهر الماضي، طليق رغم أن مكانه الدقيق ما زال غير واضح.

وبعد سيطرة الحركة على كابل، لجأ أمر الله صالح وقائد الجيش هيبة الله عليزي وقائد القوات الخاصة سميع سادات وعدد كبير من العسكريين إلى بانشير للتحضير لمقاومة طالبان.

#طالبان تعثر على ستة ملايين ونصف المليون دولار و قطع ذهبية بقصر نائب الرئيس #أمر_الله_صالح الذي كان يدعو للقتال في #بنجشير ومن قبله رئيسه #اشرف_غني فرّ ب ١٦٩ مليون دولار ….ديمقراطية نهب وسرقة الملايين من الدولارات…ويخوفونك من حكم طالبان… قمة المهزلة . pic.twitter.com/gli83P33Ks — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) September 13, 2021

وفي محاولتها للسيطرة سلميًا على الولاية العصية التي تعد آخر معاقل ما تسمى بـ”الانتفاضة الشعبية” بزعامة أحمد مسعود (الابن) نجل القائد الأفغاني الأسبق، فتحت حركة طالبان قنوات اتصال مع مسعود، لكنه وأمر الله صالح عارضا تسليم الولاية.

وبعد فشل الوساطات، تمكنت طالبان من السيطرة على بانشير قبل أكثر من أسبوع، مع تعهد مسعود بمواصلة مقاومة الحركة، وبذلك تكون بانشير الولاية الوحيدة التي سيطر عليها مسلحو طالبان بالقوة لأول مرة منذ ربع قرن إذ لم تتمكن حتى من دخولها خلال فترة حكمها السابق.

Another video from Amrullah Saleh's house, showing the stolen gold biscuits and approximately 6.5 million US dollars. Amrullah Saleh and his gang stole a lot of money. This is not even a small fraction of what they took. pic.twitter.com/jnWJJO92i4 — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 14, 2021

وذكرت طالبان في بيان حينذاك أن عددا كبيرا من المسؤولين السابقين غادروا بانشير إلى الخارج، وسط أنباء عن مغادرة صالح -الذي كان يدعم القوات المناوئة للحركة- إلى طاجيكستان.

وقبل أيام، ذكرت وكالة أنباء رويترز أن الحركة قتلت الأخ الشقيق لصالح وفقًا لما ذكره ابن أخيه ويدعى عباد الله صالح. لكن طالبان نفت ذلك وقالت في بيان إنه وفقًا لتقارير فإن روح الله عزيزي لقي مصرعه خلال القتال في بانشير.