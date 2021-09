السجن 53 عاما لزعيمة مليشيا أمريكية أدينت بتفجير مسجد للجالية الصومالية

أصدرت محكمة أمريكية يوم الإثنين حكما بالسجن 53 عاما على زعيمة جماعة مليشيا أدينت بتفجير مسجد خارج منيابوليس عام 2017، استهدف الجالية الصومالية التي كانت ترتاده.

وبعد محاكمة استمرت 5 أسابيع أُدينت (إميلي كلير هاري- 50 عام) التي كانت تعرف باسم (مايكل) في ديسمبر/ كانون الأول بخمس تهم اتحادية تتعلق بتفجير قنبلة أنبوبية في مركز الفاروق الإسلامي في بلومنغون بولاية مينيسوتا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان “إميلي كلير هاري التي كانت تعرف سابقا باسم مايكل هاري، حُكم عليها بالسجن المؤبد بسبب تفجير الخامس من أغسطس 2017 بمركز دار الفاروق الإسلامي في مينيسوتا”.

وتم تفجير القنبلة في وقت كان المصلون في المبنى لأداء صلاة الفجر، ولم يصب أحد في التفجير.

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية (دونوفان فرانك) لدى إصداره الحكم أمس الإثنين، الهجوم بأنه “عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي”.

ولم يصب أحد في التفجير، لكن الحضور أصيبوا بحالة من الهلع وقال القاضي، إن الأدلة تظهر بوضوح أن نية هاري كانت تخويف وترهيب وترويع أفراد المسلمين”.

وقال القاضي إن” التنوع هو قوة هذا البلد، أي شخص لا يفهم ذلك لا يفهم الوعد الدستوري لهذا البلد الذي يجلب الكثير من الناس إلى هنا”.

وأكد أن” أي حكم أقل من 636 شهرا سيكون عدم احترام للقانون وأعرب عن استعداد للتوصية “لهاري” بالذهاب إلى سجن للنساء، لكنه قال إن مكتب السجون سيقرر.

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) القبض على هاري وشريكين آخرين وكلهم من إيلينوي، في مارس/آذار عام 2018.

وتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة في يونيو حزيران 2018، لكن الشريكين الآخرين وهما (مايكل مكورتر وجو موريس) اعترفا بدورهما في التفجير في يناير/كانون الثاني عام 2019.