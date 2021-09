الاتحاد الأوربي: ليس أمامنا سوى الحوار مع طالبان

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن التكتل ليس أمامه خيار سوى التحاور مع حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان وإن بروكسل ستحاول التنسيق مع حكومات الدول الأعضاء لتنظيم وجود دبلوماسي في كابول.

وقال بوريل للبرلمان الأوربي في ستراسبورغ “الأزمة الأفغانية لم تنته بعد. ولكي تكون لدينا أية فرصة للتأثير على الأحداث، فلا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان”.

وحدد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي شروطا لمعاودة المساعدات الإنسانية والعلاقات الدبلوماسية مع طالبان، التي سيطرت على أفغانستان يوم 15 من أغسطس/ آب، منها احترام حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة.

وقال بوريل “ربما يكون من المفارقة الحديث عن حقوق الإنسان لكن هذا ما يجب أن نطلبه منهم”.

وأبلغ مشرعي الاتحاد الأوربي بأن التكتل يجب أن يكون مستعدا لاحتمال محاولة الأفغان الوصول إلى أوربا إذا سمحت طالبان للناس بالمغادرة، رغم أنه قال إنه لا يتوقع أن تكون موجات الهجرة كبيرة مثلما كانت في 2015 بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

وتخطط المفوضية الأوربية للحصول على تمويل من حكومات الاتحاد الأوربي والميزانية المشتركة التي تبلغ 300 مليون يورو (355 مليون دولار) هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لمعاودة توطين نحو 30 ألف أفغاني.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن حركة طالبان أصبحت حقيقة واقعة في أفغانستان، لكنها واقع مرير ويجب التعامل معه.

وأكدت ميركل أن على المجتمع الدولي مواصلة الحوار مع طالبان للحفاظ على ما وصفتها بالمكاسب التي تحققت في أفغانستان على مدار الـ20 عاما الماضية.

On #Afghanistan, @JosepBorrellF in @Europarl_EN:

📌 EU presence in Kabul considered

📌 Level and nature of engagement with Taliban will depend on their actions

📌 Need to engage more with Afghanistan’s neighbours, trying to convene political platform

👉 https://t.co/Ww9GiOJs8W pic.twitter.com/ba7SLaD0iq

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) September 14, 2021