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أسرى جلبوع ينتزعون قرار قضائيا يتيح لهم رؤية محاميهم

أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم (وسائل إعلام فلسطينية)
أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم (وسائل إعلام فلسطينية)
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202110:47 PM (مكة المكرمة)

أعلنت هيئة فلسطينية، مساء الثلاثاء، أن محاميها سوف يزورون الليلة “الأسرى الأربعة”، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، من بين 6 معتقلين نجحوا في الفرار من سجن “جلبوع”.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، أن محاميها سوف يزورون كلا من: زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة.

وأضافت الهيئة، أن طواقمها تمكنت من انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة طوارئ من طاقمها القانوني والإعلامي لمتابعة زيارة الأسرى الأربعة.

وقال محامي الهيئة خالد محاجنة، عبر صفحته على فيسبوك، إنهم نجحوا في “كسر أمر المخابرات بمنع الأسرى من لقاء محاميهم، وبعد منتصف الليل سنزورهم”.

وفي 6 من سبتمبر/ أيلول الجاري، فر 6 أسرى فلسطينيين من سجن “جلبوع” شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأعيد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث قوات الأمن الإسرائيلية عن مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.

ومنذ إعادة اعتقال “الأسرى الأربعة”، تمنع إسرائيل طواقم المحامين من زيارتهم، وهو ما شكل مصدر قلق للفلسطينيين على الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى، وسط ترجيحات بتعرضهم لتحقيق شديد من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وحذرت جهات فلسطينية، من انتهاكات خطيرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس في تصريحات صحفية، إن المخاوف تتصاعد على مصير الأسرى الأربعة، بعد إعادة اعتقالهم، وتعرضهم للضرب، ونقل أحدهم إلى المستشفى، منوها إلى أن “الأنباء التي يتفرد الاحتلال بنشرها عن الأسرى، ومنع لقائهم بالمحامين، تشير إلى أن هناك ما يحاول الاحتلال إخفاءه عن الرأي العام بشأن ما تعرضوا له”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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