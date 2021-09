أبل تطلق تحديثا “طارئا” لهواتفها لسد ثغرة أمنية استغلتها شركة إسرائيلية للتجسس

اضطرت شركة “أبل” الأمريكية لإصلاح ثغرة أمنية استغلّها برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي لقرصنة هواتف “آيفون” بالرغم من كل التدابير الأمنية على أجهزة الشركة الأمريكية.

وتمكنّت برمجية التجسّس هذه التي طوّرتها شركة “إن إس أو” الإسرائيلية من قرصنة أجهزة “أبل” من دون أن تلجأ إلى روابط أو كبسات مفخّخة، وهو الأسلوب المعتمد عادة لتنفيذ أنشطة من هذا النوع.

ورُصد الخلل الأسبوع الماضي بفضل باحثين من مجموعة “سيتيزن لاب” اكتشفوا أن هاتف “آيفون” التابع لناشط سعودي تمّ اختراقه بواسطة خدمة الدردشة “آي مسيج” التابعة لـ”أبل”.

وأفادت هذه المجموعة المتخصصة بالأمن السيبيراني والتابعة لجامعة تورنتو بأن “بيغاسوس” تستغلّ هذا الخلل “منذ فبراير/ شباط 2021 على الأقلّ”.

وكشفت أن هذه المشكلة “تطال مجموعة الصور في أبل، مستهدفة أنظمة تشغيلها لحواسيب ماك وساعات ووتش الذكية”.

🚨 UPDATE YOUR APPLE DEVICES NOW🚨

We caught a zero-click, zero day iMessage exploit used by NSO Group's #Pegasus spyware.

Target? Saudi activist.

We reported the #FORCEDENTRY exploit to @Apple, which just pushed an emergency update.

THREAD 1/https://t.co/dVuC1r1yUs pic.twitter.com/KHwtsWRcpA

— John Scott-Railton (@jsrailton) September 13, 2021