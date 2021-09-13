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الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“بردا وسلاما يا بطل”.. رسالة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202111:01 AM (مكة المكرمة)

وجّهت الحاجة صبحية والدة الأسير الفلسطيني محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع رسالة له عبر شاشة الجزيرة مباشر بعدما سمعت عن تعرضه للتعذيب بالكهرباء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت “الله يفك أسرك ويرضى عليك ويحنن عليك، أنت بطل ورافع راسي طول ما أني عايشة. أفتخر فيك وإن شاء الله بردًا وسلامًا كل شيء بيصير لك والله بيجازيك، ولو أني بموت أنا فداك”.

وأوضحت الحاجة صبحية أن لديها ثلاثة أبناء في سجون الاحتلال وعندما أتاها خبر هروب اثنين منهم كانت مشاعرها متأرجحة ما بين الفرح والحزن والقلق.

وتابعت “ابنى كان حابب يتنفس هوا الحرية ولما عرفت باعتقاله بكيت وخفت عليه لأني عرفت أنه بيتعذب بالكهرباء وأناشد جميع الملوك والرؤساء والمسؤولين والمؤسسات أن يقفوا بجانب الأسرى”.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة (داخل الخط الأخضر) قد مددت اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم عقب هروبهم من سجن جلبوع حتى 19 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن نيابة الاحتلال طالبت بتمديد اعتقالهم 13 يومًا لكن المحكمة مددته 9 أيام، بينما قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن الشرطة تشتبه في أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة خططوا لعمل إرهابي خطير وفق تعبيرها، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى 15 عامًا.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه إضافة إلى اتهامهم بالفرار من السجن فقد يُتهمون بمساعدة الآخرين وتحريضهم على الهروب من الحجز الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عامًا.

وأمس الأحد، شل إضراب شامل المرافق والمحال التجارية والمدارس والجامعات في محافظة جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية دعت إليه قوى فلسطينية تعبيرًا عن دعمهم للأسرى الذين أعيد اعتقالهم ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وحثّت تلك القوى الوطنية التي تمثّل كافة الفصائل على الالتزام بالإضراب وتكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالمظاهرات في كافة المواقع والمواجهات الشاملة على نقاط التماس مع الاحتلال منددة بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى ومطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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