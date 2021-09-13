نصائح لتغذية الطفل في عامه الأول.. وأبرز الأخطاء التى يقع فيها الوالدان (فيديو)

تناولت حلقة من برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الوالدان بالنسبة لتغذية الأطفال حديثي الولادة.

وقدم البرنامج نصائح لتغذية الطفل في عامه الأول وهي كالتالي:

من الشهر 4 – 6 (حبوب الأطفال):

يمكن إطعام الطفل قليلًا من الحبوب التى تحضر مع حليب الرضاعة أو مع الماء، وهي ضرورية لأنها تمد الطفل بالحديد.

من الشهر 6 – 8 (الفواكه المهروسة، الخضروات المهروسة، قطع صغيرة من اللحم أو الدجاج):

نبدأ بإضافة الفواكه المهروسة ويمكن إضافتها لحبوب الأرز أو الزبادي، ونضيف أيضا الخضراوات المهروسة كالأفوكادو والكوسة والجزر والبطاطس، ونبدأ ببعض مصادر البروتين كقطع صغيرة بحجم البازلاء من الدجاج أو السمك أو اللحم الذي يعتقد الأطباء أنه مصدر جيد للحديد.

من الشهر 8 – 10 (صفار البيض، إضافة الاطعمة الصلبة):

يمكن إضافة صفار البيض وليس البياض مع بعض الخضراوات المهروسة وكذلك إضافة بعض الأطعمة الصلبة، مثل حبوب الإفطار والبسكويت والمعكرونة المطهية، والبدء بإضافة بعض الأجبان الخفيفة والمبسترة.

من الشهر 10 – 12 (يأكل الطفل أغلب الاطعمة الصلبة ما عدا الحليب والعسل):

الطفل الأن يستطيع أن يأكل أغلب الأطعمة لكن الأطباء ينصحون بتجنب الفول السوداني والبيض والمحار لمن لديهم بعض أنواع الحساسية، كما لا يتم تقديم حليب الأبقار للطفل قبل أن يتم عامه الأول وكذلك العسل.

من الأخطاء الشائعة عدم الوعي بأن البكاء سلوك طبيعي للأطفال (أرشيفية)

ومن أشهر الأخطاء التى يقع فيها الآباء والأمهات في العام الأول للطفل: