ناشطون يرمون مئات الملاعق أمام سفارة إسرائيل بواشنطن تضامنا مع أسرى جلبوع (فيديو)

تظاهر العشرات من الناشطين أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الأحد، تضامنًا مع أسرى سجن جلبوع الفلسطينيين، وقاموا بإلقاء ملاعق أمامها وهم يرددون الهتافات الداعمة لهم.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مُرددين هتاف “حرة حرة فلسطين”، وألقوا حوالي 465 ملعقة أمام السفارة تعبيرًا عن تضامنهم مع 4650 أسير فلسطيني حسبما أشار أحد الناشطين.

A week ago, six Palestinian political prisoners escaped from prison by digging a tunnel with spoons. Today, protesters led by @palyouthmvmt threw 465 spoons in front of the Israeli embassy—a gesture of solidarity with the 4,650 Palestinians caged by the occupiers. #FreeThemAll pic.twitter.com/tZ9n5QpN9F

— Ben Gutman (@benjgutty) September 12, 2021