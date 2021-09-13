انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

ناشطون يرمون مئات الملاعق أمام سفارة إسرائيل بواشنطن تضامنا مع أسرى جلبوع (فيديو)

13/9/2021

تظاهر العشرات من الناشطين أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الأحد، تضامنًا مع أسرى سجن جلبوع الفلسطينيين، وقاموا بإلقاء ملاعق أمامها وهم يرددون الهتافات الداعمة لهم.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مُرددين هتاف “حرة حرة فلسطين”، وألقوا حوالي 465 ملعقة أمام السفارة تعبيرًا عن تضامنهم مع 4650 أسير فلسطيني حسبما أشار أحد الناشطين.

وقد  تحول الفناء الخارجي أمام  السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى فضاء مفتوح لإلقاء مئات الملاعق، وذلك لإيصال خطابات ورسائل ساخرة من فشل سياسة القبضة الحديدية التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، وقدرة هؤلاء على تحدي هذه القبضة بالملاعق فقط.

 

وكان 6 أسرى فلسطينيين قد تمكنوا في وقت سابق من الهرب من سجن جلبوع بحفر نفق تحت السجن بالاستعانة بملاعق. وهو الأمرالذي خلف حالة استنفار قصوى داخل إسرائيل، واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلية حينها  بوجود “ترهل واضح في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية”.

وفي الوقت الذي تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من إعادة 4 من الأسرى الهاربين مساء الجمعة وفجر السبت، فإنها لم تتمكن من القبض على الاثنين الآخرين حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

تعرضوا لضرب مبرح.. منع أسرى جلبوع الأربعة من لقاء محاميهم ومداهمات لمنزلي الأسيرين الطليقين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للمحامين بالالتقاء بأسرى جلبوع الأربعة المعاد اعتقالهم، قبل 19 من سبتمبر/أيلول الجاري، لافتة إلى أنهم تعرضوا للضرب المبرح.

13/9/2021
المزيد من الأخبار

بعد فضيحة بيغاسوس.. شركة إسرائيلية طورت أداة تمكنها من اختراق هواتف آيفون

مقر الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس بيغاسوس (الأناضول)

أم عميد أسرى غزة: إسرائيل تمنعني من رؤية ابني بحجة أنني خطر على الأمن (فيديو)

أم الأسير ضياء الأغا خلال لقائها مع الجزيرة مباشر (الجزير مباشر)

كاميرا توثق قيام شرطي في نيويورك بإنقاذ حياة طفل بإنعاشه رئويا (فيديو)

عنصر أمن يتبع لشرطة نيويورك (رويترز ـ أرشيف)

مرشح سابق لرئاسة الولايات المتحدة يعتذر لإلهان عمر.. ما القصة؟

النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

حارس غوانتانامو يكشف لـ”الجزيرة مباشر” تفاصيل اعتناقه الإسلام ودور السجين رقم 760 (فيديو)

ستيف وود، كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو (الجزير مباشر)

“بردا وسلاما يا بطل”.. رسالة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

الأسير محمد العارضة مع والدته الحاجة صبحية (مواقع التواصل)

“خانة الديانة” في بطاقة الهوية المصرية تثير جدلا وسجالا على الهواء (فيديو)

كيف يؤثر الهاتف الذكي على طفلك؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

للهاتف الذكي تأثيرات صحية ونفسية على الأطفال (غيتي)