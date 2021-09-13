ناشطون يرمون مئات الملاعق أمام سفارة إسرائيل بواشنطن تضامنا مع أسرى جلبوع (فيديو)

تظاهر العشرات من الناشطين أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الأحد، تضامنًا مع أسرى سجن جلبوع الفلسطينيين، وقاموا بإلقاء ملاعق أمامها وهم يرددون الهتافات الداعمة لهم.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مُرددين هتاف “حرة حرة فلسطين”، وألقوا حوالي 465 ملعقة أمام السفارة تعبيرًا عن تضامنهم مع 4650 أسير فلسطيني حسبما أشار أحد الناشطين.

A week ago, six Palestinian political prisoners escaped from prison by digging a tunnel with spoons. Today, protesters led by @palyouthmvmt threw 465 spoons in front of the Israeli embassy—a gesture of solidarity with the 4,650 Palestinians caged by the occupiers. #FreeThemAll pic.twitter.com/tZ9n5QpN9F — Ben Gutman (@benjgutty) September 12, 2021

Rally in front of the Israeli embassy led by @palyouthmvmt demanding freedom for all Palestinian prisoners #FreeThemAll #FreePalestine pic.twitter.com/Fb6KfXX2ep — D8 for Justice (@D8forJustice) September 12, 2021

وقد تحول الفناء الخارجي أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى فضاء مفتوح لإلقاء مئات الملاعق، وذلك لإيصال خطابات ورسائل ساخرة من فشل سياسة القبضة الحديدية التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، وقدرة هؤلاء على تحدي هذه القبضة بالملاعق فقط.

In front of the Israeli embassy this evening 🥄 pic.twitter.com/cs4J5oIHdU — Nooran A. (@nooranhamdan) September 13, 2021

وكان 6 أسرى فلسطينيين قد تمكنوا في وقت سابق من الهرب من سجن جلبوع بحفر نفق تحت السجن بالاستعانة بملاعق. وهو الأمرالذي خلف حالة استنفار قصوى داخل إسرائيل، واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلية حينها بوجود “ترهل واضح في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية”.

وفي الوقت الذي تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من إعادة 4 من الأسرى الهاربين مساء الجمعة وفجر السبت، فإنها لم تتمكن من القبض على الاثنين الآخرين حتى اللحظة.