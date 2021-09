كامالا هاريس: مسلمو أمريكا تعرضوا للاستهداف بعد هجمات 11 سبتمبر (فيديو)

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المواطنين الأمريكيين المسلمين، تعرضوا للاستهداف والعنف والتمييز بشكل كبير عقب هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول 2001، التي استهدفت برجي التجارة العالمي.

وقالت هاريس في خطاب لها، في ذكرى الهجمات: “رأينا بعد 11 من سبتمبر/أيلول كيف يمكن استخدام الخوف لزرع الانقسام في أمتنا حيث تم استهداف السيخ والأمريكيين المسلمين بسبب مظهرهم أو طريقة عبادتهم”.

واستدركت: “لكننا رأينا أيضًا ما يحدث عندما يقف الكثير من الأمريكيين، بروح أمتنا، متضامنين مع جميع الناس ومع مواطنيهم، مع أولئك الذين يتعرضون للعنف والتمييز – عندما نقف معًا”.

وأضافت أن الهجمات تذكر الجميع بأن التنوع الموجود في أمريكا هو مصدر قوتها.

“We had differences of opinion in 2001 as we do in 2021. And I believe, that in America, our diversity is our strength.”

Vice President Kamala Harris comments on unity in America at the 9/11 memorial in Shanksville, Pennsylvania. pic.twitter.com/NuaX02vD8h

— TODAY (@TODAYshow) September 11, 2021