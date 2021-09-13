مرشح سابق لرئاسة الولايات المتحدة يعتذر لإلهان عمر.. ما القصة؟

أبدى المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، جو والش، اعتذاره للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، تزامنًا مع ذكرى تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول، مُعبرًا عن امتنانه لكونها أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وعلق والش، على تغريدة لإلهان تترحم فيها على من سقطوا بتفجيرات الـ 11 من سبتمبر، قائلًا “ينبغي علينا ألا ننساهم، وأنا أعتذر لك أيضًا على كل شيء قمت به خلال الـ 20 سنة الماضية، للمساهمة في التعصب ضد المسلمين”.

Well said Congresswoman. We must never forget what happened on 9/11. As well, I apologize to you for anything I’ve done these past 20 years to contribute to anti-Muslim bigotry. And though you & I disagree on most policy, America is a much better place with you in Congress. https://t.co/Ri27bSyxhd — Joe Walsh (@WalshFreedom) September 11, 2021

وكانت إلهان عمر قد كتبت عل حسابها الخاص على تويتر في الذكرى العشرين للهجمات قائلة “في مثل هذ اليوم نتذكر أن ما يناهر 3000 مواطن أمريكي لقوا حتفهم، كما نتذكر الرجال الشجعان الذين تدخلوا على وجه السرعة لإنقاذ المصابين. ونتذكر أيضا أن حياة الأشخاص الذين نجوا قد تغيرت إلى الأبد”.

Today, on the 20th anniversary of the September 11th attacks, we remember the nearly 3,000 people who were murdered. We remember the brave first responders. And we remember all those whose lives were changed forever. — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 11, 2021

وأضاف والش “على الرغم من اختلافنا في معظم السياسات، لكن أمريكا بمكان أفضل بكثير بوجودك بالكونغرس”.

ووالش، أحد المرشحين السابقين للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، وكان أحد أعضاء الكونغرس لفترة واحدة. وأحد السياسيين المعارضين بشدة للحزب الديمقراطي، خاصة في فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتنحدر إلهان عمر من أسرة صومالية لجأت إلى الولايات المتحدة هربا من الحرب في بلادها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ومنذ فوزها بعضوية الكونغرس عن ولاية منيسيوتا عاشت سجالات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وصلت من جانبه إلى حد أنه طالبها في إحدى حملاته الخطابية بالعودة إلى بلدها الأم الصومال .