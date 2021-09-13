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مرشح سابق لرئاسة الولايات المتحدة يعتذر لإلهان عمر.. ما القصة؟

النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر (مواقع التواصل)
النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر (مواقع التواصل)
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202109:55 PM (مكة المكرمة)

أبدى المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، جو والش، اعتذاره للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، تزامنًا مع ذكرى تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول، مُعبرًا عن امتنانه لكونها أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وعلق والش، على تغريدة لإلهان تترحم فيها على من سقطوا بتفجيرات الـ 11 من سبتمبر، قائلًا “ينبغي علينا ألا ننساهم، وأنا أعتذر لك أيضًا على كل شيء قمت به خلال الـ 20 سنة الماضية، للمساهمة في التعصب ضد المسلمين”.

وكانت إلهان عمر قد كتبت عل حسابها الخاص على تويتر في الذكرى العشرين للهجمات قائلة “في مثل هذ اليوم نتذكر أن ما يناهر 3000 مواطن أمريكي لقوا حتفهم، كما نتذكر الرجال الشجعان الذين تدخلوا على وجه السرعة لإنقاذ المصابين. ونتذكر أيضا أن حياة الأشخاص الذين نجوا قد تغيرت إلى الأبد”.

وأضاف والش “على الرغم من اختلافنا في معظم السياسات، لكن أمريكا بمكان أفضل بكثير بوجودك بالكونغرس”.

ووالش، أحد المرشحين السابقين للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، وكان أحد أعضاء الكونغرس لفترة واحدة. وأحد السياسيين المعارضين بشدة للحزب الديمقراطي، خاصة في فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتنحدر إلهان عمر من أسرة  صومالية  لجأت إلى الولايات المتحدة هربا من الحرب في بلادها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ومنذ فوزها بعضوية الكونغرس عن ولاية منيسيوتا عاشت سجالات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وصلت من جانبه إلى حد أنه طالبها في إحدى حملاته الخطابية بالعودة إلى بلدها الأم الصومال .

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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