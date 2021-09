مرشح سابق لرئاسة الولايات المتحدة يعتذر لإلهان عمر.. ما القصة؟

أبدى المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، جو والش، اعتذاره للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، تزامنًا مع ذكرى تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول، مُعبرًا عن امتنانه لكونها أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وعلق والش، على تغريدة لإلهان تترحم فيها على من سقطوا بتفجيرات الـ 11 من سبتمبر، قائلًا “ينبغي علينا ألا ننساهم، وأنا أعتذر لك أيضًا على كل شيء قمت به خلال الـ 20 سنة الماضية، للمساهمة في التعصب ضد المسلمين”.

Well said Congresswoman. We must never forget what happened on 9/11. As well, I apologize to you for anything I’ve done these past 20 years to contribute to anti-Muslim bigotry. And though you & I disagree on most policy, America is a much better place with you in Congress. https://t.co/Ri27bSyxhd

— Joe Walsh (@WalshFreedom) September 11, 2021