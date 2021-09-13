ليبيا تلقي القبض على “الحاج حكيم” المتهم بتعذيب مهاجرين مصريين (صور)

أمرت النيابة العامة في ليبيا، الأحد، بحبس متهم بتعذيب مهاجرين مصريين “غير نظاميين” وابتزاز أهلهم للحصول على أموال، وذلك تمهيدا لاستكمال التحقيقات معه وإحالته إلى القضاء.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن مرتكبي التعذيب هدفوا إلى “حمل ذويهم (المهاجرين المصريين) على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب”.

وأضاف: “توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات – بمكتب النائب العام – بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (الحاج حكيم)، وأخذوا في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه”.

وأفاد بأن استجواب النيابة له “أسفر عن إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة”.

وأضاف مكتب النائب العام: “انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه”.

وأوضح أن ذلك جاء بعد أن أثبتت التحقيقات “انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول”.

والمتهم معروف باسم “الحاج حكيم” و”تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار”، بحسب البيان.

ولم يتطرق البيان إلى مصير المهاجرين المصريين.

وتعد ليبيا، جارة مصر، نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين أفارقة غير نظاميين إلى أوربا، بحثا عن حياة أفضل بعيدا عن الحروب والصراعات والفقر في دولهم.

وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية الليبية، مساء الأحد، ترحيل 53 مهاجر غير نظامي يحملون الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عملية ترحيل المهاجرين جرت بالتعاون مع مكتب وزير الداخلية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبالتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس.