انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

حارس غوانتانامو يكشف لـ”الجزيرة مباشر” تفاصيل اعتناقه الإسلام ودور السجين رقم 760 (فيديو)

12/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202101:37 AM (مكة المكرمة)

كشف ستيف وود، الذي كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو، أنه اعتنق الإسلام بسبب الكثير من السجناء المسلمين الذين كانوا في المعتقل أثناء تأديته خدمته، لاسيما السجين رقم 760 الموريتاني محمدو ولد صلاحي.

جاء ذلك خلال لقاء لوود، أمس الأحد، في برنامج (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر.

وقال: “استقلت من منصبي في الجيش الأمريكي لأعتنق الإسلام بعد تواصلي المستمر داخل المعتقل مع السجين رقم 760، وهو الموريتاني محمدو ولد صلاحي”.

وأضاف أنه تعرف على حياة المسلمين وعقيدتهم “بفضل السجناء” في غوانتانامو.

وأشار إلى أن حياته ” تغيرت بسبب دخوله الإسلام وتذوقه لحلاوة الإيمان بعد لقائه مع ولد صلاحي”.

وكان وود مكلفا بمهمة خاصة داخل معتقل غوانتانامو، تتمثل في حراسة السجناء القادمين من أفغانستان.

وخلال تلك الفترة، تعرف على ولد صلاحي، الذي أثر فيه بالتزامه الديني وسماحته وتسامحه مع السجَانين الأمريكيين رغم الظروف القاسية التي كان يواجهها يوميا.

وتابع: “عندما تعرفت على ولد صلاحي وجدته شخصا مختلفا يتميز بهدوء ثابت، ونظرة متفائلة للحياة، رغم المعاملة الصعبة التي كان يتلقاها يوميا على خلفية حبسه في زنزانة انفرادية”.

ورغم أشكال التعذيب الكثيرة التي عانى منها سجناء غوانتانامو، ومنهم ولد صلاحي، أشار وود أن الأخير “لا يحمل أي ضغينة لسجانيه”.

وأردف قائلا: “عقب خروجه من معتقل غوانتانامو، أصبح ولد صلاحي أكثر تسامحا ولا يحمل أدنى ضغينة لسجانيه أو لأي شخص آخر، وذلك يعود لعمق تمسكه بالدين الإسلامي واقتناعه بتعاليمه”.

محمدو ولد صلاحي المعتقل السابق في غوانتانامو (مواقع التواصل)

الخوف من المجتمع

وأخفى وود خبر اعتناقه الإسلام عن أهله ومحيطه لفترة من الوقت، خوفا من نظرة المجتمع والصورة النمطية المتداولة عن الإسلام والمسلمين في الغرب، لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقال للجزيرة مباشر: “خشيت أن يقال بأنني تأثرت بالمتطرفين القادمين من أفغانستان”.

بيد أنه نفى تعرضه لأي مضايقات بعد إعلانه اعتناق الإسلام.

وفي السياق، شدد وود على ضرورة التعامل مع حالات الكراهية والعنصرية التي تستهدف المسلمين في أنحاء العالم “بالكثير من الحزم”.

ومضى قائلا: “يصعب على العالم نسيان ما حدث في11 من سبتمبر/أيلول، ووفاة نحو 3 آلاف أمريكي، لكن رد الفعل الأمريكي كان عنيفا وشهد ارتكاب العديد من الانتهاكات”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

لتلك الأسباب.. عشرات النواب الأمريكيين يطالبون بايدن بإغلاق سجن غوانتانامو “فورا”

دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس الأمريكي جو بايدن لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا فورا.

6/8/2021

معتقل سابق في غوانتانامو يكشف للجزيرة مباشر ما تعرض له داخل السجن (فيديو)

قال منصور الضيفي المعتقل السابق في سجن غوانتانامو إن هذا السجن ليس للإرهابيين والخارجين على القانون، بل إن 90% من نزلائه لم ينضموا إلى أي تنظيم كائنًا ما كان، ولا علاقة لهم بتنظيم القاعدة على الإطلاق.

18/8/2021

الموريتاني ولد صلاحي لـ”الجزيرة مباشر”: تهديدي باختطاف أمي أصعب من جحيم غوانتانامو (فيديو)

قال محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في سجن غوانتامو إن أصعب ما واجهه في هذا السجن سيئ السمعة يتمثل في تهديده باختطاف والدته، ووصفه بأنه أوقعُ في نفسه من كل التعذيب الذي مورس عليه.

29/8/2021
المزيد من الأخبار

كيف يؤثر الهاتف الذكي على طفلك؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

للهاتف الذكي تأثيرات صحية ونفسية على الأطفال (غيتي)

من اللوز ونواة التمر.. وصفات آمنة لإعداد الكحل المنزلي (فيديو)

الكحل الطبيعي يوفر فوائد عديدة للعين (مواقع التواصل)

ليبيا تلقي القبض على “الحاج حكيم” المتهم بتعذيب مهاجرين مصريين (صور)

تعذيب مهاجرين مصريين في ليبيا (مواقع التواصل)

وكالة الطاقة الذرية تؤكد حل أكثر القضايا إلحاحا مع إيران

جروسي: هناك حاجة للجلوس مع الحكومة الإيرانية للحوار بشأن مسائل عالقة (روتيرز)
الأكثر قراءة

مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية (فيديو)

إدانة واسعة من قبل سكان مدينة مانشستر عقب إشعال النار في أحد المساجد (مواقع التواصل)

أربعة عوامل تزيد من خطر إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بفيروس كورونا مرة أخرى

لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص إصابتك بـفيروس كورونا (رويترز)

طالبان تضع شروطا لتنظيم تعليم النساء في أفغانستان (فيديو)

عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني (مواقع التواصل)

“المطاردة في التجربة الفلسطينية”.. رسالة ماجستير لأحد الفارين من جلبوع تفجر مفاجأة (فيديو)

زكريا محمد عبد الرحمن زبيدي كتب أطروحة ماجستير عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مدار 50 عاما (مواقع التواصل)