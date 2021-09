واشنطن بوست: بايدن يواجه معضلة غلق غونتانامو بعد 20 عاما من هجمات سبتمبر

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا للصحفية ميسي رايان بشأن العوائق الكبيرة التي تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن لغلق معتقل غوانتانامو في كوبا بعد مرور عشرين عامًا على هجمات 11 من سبتمبر/أيلول.

وقالت إن أمام الرئيس بايدن عقبات كبيرة لتحقيق هدفه المتمثل في إغلاق هذا السجن بما في ذلك استمرار معارضة الأمر في الكونغرس بالإضافة إلى محاكمة عسكرية مختلة أخفقت في إصدار حكم -أو حتى محاكمة- الرجال المتهمين بالضلوع في الهجمات.

والأسبوع الماضي ظهر الرجال الخمسة المتهمون بالمساعدة في التخطيط لتلك الهجمات – بمن فيهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه العقل المدبر للعملية – في جلسة استماع ما قبل المحاكمة، وهو ما يعد أول حدث من نوعه منذ جائحة كورونا التي أوقفت إلى حد كبير المحاكمة البطيئة من الأساس.

ولا يُتوقع أن تبدأ محاكمتهم -التي تأخرت لسنوات بسبب الإجراءات الأولية- حتى عام 2022 على الأقل، ما يعد مثالًا صارخًا للمشكلات والمنعطفات الخطيرة التي شابت عملية الاعتقال منذ وصول أول المشتبهين بالإرهاب إلى هناك بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول .

Biden admin officials say they're taking steps toward closing Guantanamo but, 8 months in, they have yet to reveal a plan for how they will navigate the legal and political challenges that sunk Obama's attempt to do the same. https://t.co/uav2sO1KFq

— Missy Ryan (@missy_ryan) September 12, 2021