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الأخبار|مصر

اللقاء الأول بينهما.. السيسي يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يمين" ورئيس الوزراء نفتالي بينيت (الأناضول)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يمين" ورئيس الوزراء نفتالي بينيت (الأناضول)
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202105:14 PM (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي بوزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الإثنين في مدينة شرم الشيخ، وهو اللقاء الأول الذي يجمعهما.

وأوضح المتحدث أن اللقاء من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن آخر لقاء علني هو ما جرى في شريم الشيخ عام 2010 بين الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الاجتماع سيتناول المحاولة للتوصل الى تسوية في قطاع غزة ورغبة مصر في تعزيز مكان السلطة الفلسطينية .

كما يُتوقع أن تثار قضية الجنديين المفقودين،  والإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة -بحسب هيئة البث الإسرائيلي- علمًا بأن منسق قضية المفقودين يرون بلوم يرافق بينيت في الزيارة كما تشارك في الاجتماع سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل برئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، ووجّه للأخير خلال اللقاء دعوة رسمية باسم السيسي لزيارة القاهرة.

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، عقب تصعيد عسكري استمر 11 يوما في مايو/أيار الماضي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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