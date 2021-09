غارديان: نجم “تيك توك” يسعى لإسقاط ترودو في الانتخابات الكندية

كشفت صحيفة (غارديان) البريطانية أن جاجميت سينغ المحامي الكندي السابق ونجم تطبيق “تيك توك” قد يكون هو الحصان الأسود في سباق الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت الصحيفة أن سينغ من أكثر القادة السياسيين المحبوبين في كندا، فهو يرتدي بدلات مصممة بشكل حاد، ونشرت صوره على صفحات مجلة أزياء رجالية، ويتبعه معجبو النجوم على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت أن نجم جاجميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد التقدمي برز بسرعة باعتباره السياسي الأكثر دهاءً في كندا لأنه شخصية قوية ولا يُستبعد أن يصبح رئيس الوزراء.

وحول هذه النقطة يختلف سينغ وقادة الحزب، فهو يجادل بأنه مثل القادة الآخرين يتنافس للحصول على فرصة للحكم، ولكن على الرغم من أن محامي حقوق الإنسان السابق قد ينتهي به الأمر ضحية لنظام متعدد الأحزاب بين الليبراليين والمحافظين، فإنه يمكن أن يحصل على مفاجأة سارة.

My commitment to Indigenous communities is absolute. New Democrats are committed to fighting for clean drinking water, proper housing, and implementing all 94 TRC calls to action.

My word is my bond to you, @MiAzhikwan, and to Indigenous communities.

Better is possible.#cdnpoli pic.twitter.com/SOzZOdBcZ2

