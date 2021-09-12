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أسرى جلبوع الأربعة يصلون المحكمة الإسرائيلية وسط هتافات فلسطينية.. والأخيرة تمدد اعتقالهم (فيديو)

صورة الأسير يعقوب القادري أحد الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم أثناء محاكمته أمام محكمة إسرائيلية في الناصرة (الجزيرة)
صورة الأسير يعقوب القادري أحد الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم أثناء محاكمته أمام محكمة إسرائيلية في الناصرة (الجزيرة)
11/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202101:27 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محكمة في الناصرة قررت تمديد اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة، المعاد القبض عليهم، حتى 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووصل الأسرى إلى المحكمة وسط هتافات تطالب بالحرية لهم من جانب أهالي من مدينة الناصرة كانوا خارج مبنى المحكمة.

ونظمت مجموعات شبابية وقفة تضامنية أمام محكمة الناصرة للتضامن مع الأسرى أثناء نقلهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى مقر المحكمة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مثل “حرية حرية” و”يا أبطال الحرية” و”يا زكريا يابطل”.

 

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله مجموعة من الشباب وهي تعرض عن التحدث لمراسل القناة 13 الإسرائيلية أمام المحكمة رافضة وجوده.

ويظهر التسجيل الناشطين وهم يرفعون العلم الفلسطيني ويهتفون للأسرى.

ونجح 6 من الأسرى، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في الفرار من سجن “جلبوع” شديد الحراسة شمال إسرائيل ، الإثنين الماضي.

واستخدم الأسرى نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأطلق فلسطينيون اسم “نفق الحرية” على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال 4 من الأسرى مساء الجمعة وفجر السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر
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