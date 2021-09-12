أسرى جلبوع الأربعة يصلون المحكمة الإسرائيلية وسط هتافات فلسطينية.. والأخيرة تمدد اعتقالهم (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محكمة في الناصرة قررت تمديد اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة، المعاد القبض عليهم، حتى 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووصل الأسرى إلى المحكمة وسط هتافات تطالب بالحرية لهم من جانب أهالي من مدينة الناصرة كانوا خارج مبنى المحكمة.

ونظمت مجموعات شبابية وقفة تضامنية أمام محكمة الناصرة للتضامن مع الأسرى أثناء نقلهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى مقر المحكمة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مثل “حرية حرية” و”يا أبطال الحرية” و”يا زكريا يابطل”.

#شاهد: لحظة وصول الأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم إلى ما تسمى محكمة الصلح بمدينة الناصرة قبل قليل pic.twitter.com/GczTvJrNr0 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 11, 2021

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله مجموعة من الشباب وهي تعرض عن التحدث لمراسل القناة 13 الإسرائيلية أمام المحكمة رافضة وجوده.

ويظهر التسجيل الناشطين وهم يرفعون العلم الفلسطيني ويهتفون للأسرى.

بكل فخر على الهواء مباشرة.. أهالي مدينة الناصرة يرفعون العلم الفلسطيني في وجه مراسل القناة 13 الإسرائيلية أمام محكمة الناصرة بالتزامن مع وصول أسرى #جلبوع الذين أعيد اعتقالهم #نفق_الحرية pic.twitter.com/aHDV8ju3mU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2021

ونجح 6 من الأسرى، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في الفرار من سجن “جلبوع” شديد الحراسة شمال إسرائيل ، الإثنين الماضي.

واستخدم الأسرى نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأطلق فلسطينيون اسم “نفق الحرية” على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال 4 من الأسرى مساء الجمعة وفجر السبت.