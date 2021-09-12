محمد نعيم: الشعب الأفغاني بحاجة للمساعدات الأجنبية العاجلة (فيديو)

قال محمد نعيم، الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، إن الشعب الأفغاني في حاجة ماسة للمساعدات الأجنبية، داعيًا جميع الدول لتقديم يد المساعدة في هذه “الظروف الخاصة”.

وأضاف نعيم -خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- الأحد، أن أفغانستان في هذا الوضع الحرج “تحتاج لجميع المساعدات العاجلة، ليست الغذائية فقط ولكن في جميع المجالات الأخرى”.

وكانت 4 طائرات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي الأممي التابع للأمم المتحدة قد هبطت في مطار كابل، وعلى متنها فرق أممية لرصد احتياجات الشعب الأفغاني، وانتشرت قوات الشرطة السابقة إلى جانب أفراد من حركة طالبان بمحيط المطار.

وتمثل هذه الرحلة الأولى لهيئة دولية تعمل في المجال الإنساني تصل إلى مطار كابل بعد إعلان قطر جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية.

وكان مسؤول في برنامج الغذاء العالمي قد أكد -في وقت سباق- أن نحو 15 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة #طالبان: العمل بمطار #كابل سيرجع إلى وضعه الطبيعي والشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات ونطلب من كل الأطراف المساهمة#المسائية #أفغانستان pic.twitter.com/h7fy9kgxN3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2021

والأسبوع الماضي، وصلت طائرة قطرية إلى مطار كابل الدوليّ على متنها 26 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية، مقدّمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وثمّن المسؤول الأفغاني المساعدات القطرية لأفغانستان، مشيرا إلى أن دولة قطر قدمت لأفغانستان كثيرًا من المساعدات في مختلف المجالات منذ سنوات، منوهًا بأهمية فتح المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وقال نعيم إن الزيارة الرسمية التي أجراها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري- لأفغانستان هي الأولى من نوعها لمسؤول قطري وعربي، والتقى خلالها رئيس الحكومة الأفغانية الملا محمد حسن آخوند، وبُحثت خلالها جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستقبل العلاقة بين البلدين.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة #طالبان: مباحثات وزير الخارجية القطري في #كابل تناولت المشاورات بشأن توسيع التمثيل في الحكومة الأفغانية#المسائية #أفغانستان #قطر pic.twitter.com/triZdJR8Hh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2021

وأشار نعيم إلى أن الوضع العام في مطار كابل الدولي مستقر، وأن المطار سيعود إلى وضعه الطبيعي السابق وستستأنَف الرحلات الجوية مع العواصم الدولية في أقرب وقت ممكن.

وبخصوص ما أثير من إمكانية إشراف جهة أجنبية على مطار حامد كرزاي الدولي، قال نعيم إن الحكومة الأفغانية لم تحسم هذه القضية بعد، مضيفا أن هناك مباحثات مع أكثر من جهة للتعاون في المجال الفني بمطار كابل الدولي.